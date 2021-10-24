香港银行业将向警方申报涉嫌“违犯”国安法人士的资产

中国2020年6月底强行推动的“港版国安法”利剑悬头之下，曾作为国际金融中心的香港的各家银行，近日被香港银行公会的最新指引建议，要申报那些被认定违犯“港版国安法”客户的资产。

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据路透社10月24日报道，这个申报的建议在香港银行公会10月22日提出的更新指引中有关“打击洗钱”和“反金融恐怖主义”的常见问题中出现。该更新指引刊登在香港金管局的网站上。

相关指引条文要求，银行应适当申报任何因危害国家安全行为被指控或逮捕的客户的资产，或者当银行收到执法部门信息，获知或怀疑某一资产涉及违犯危害国家安全时，也应当申报。

报道表示，香港银行公会的一位发言人说，根据国际惯例，香港银行公会和银行业界与包括执法部门在内的相关部门，讨论反洗钱及反金融恐怖主义领域的问题。该发言人称，为回应银行提出的问题，根据业界的惯常做法，更新了指引中的常见问题。

报道说，香港银行公会没有立即回应路透社提出的置评请求。

中共当局去年6月30日深夜强行在香港实施国安法，可以将任何在北京看来是颠覆、分裂、恐怖主义或与外国势力勾结的行为和言论入罪，刑罚最高可达终身监禁。

路透社表示，“港版国安法”强推3个月后，香港银行公会在常见问题中增加了5条涉及反洗钱和反金融恐怖主义的指引，提醒银行在国安法下的通报要求，如何处理执法部门的要求，以及涉及银行业范围分享信息的规定等。

根据当时的指引条文，被怀疑与国安法有关的银行交易，应当与被怀疑涉及洗钱和金融恐怖主义的交易同等对待。

香港银行公会的指引不是官方的规定，但适用于香港本地及国际的银行。

英国金融时报此前引述一位在香港的一家国际银行任职的合规人员表示，银行“最安全“的方式或许是申报任何些微涉嫌违规的事情。该名合规人员举例，如果一位亲北京阵营的知名人士公开谴责一位香港人违反国安法，银行便有义务调查。这位合规人士说，“若我们不肯定的话，申报比不申报为安全”。