香港马拉松赛亦”染红”？ “香港”“加油”字眼遭指涉政治被禁

香港举行马拉松比赛，一名加油的观众举着“永不放弃”的口号 2021 年 10 月 24 日

香港年度马拉松赛星期天（10月24日）举行，据香港媒体报道，被指涉政治，“香港”“加油”字眼被禁出现。许多穿着印有“香港”、“加油”字眼的选手被要求当场换衣，身上纹有“香港加油”字样者，则被要求用胶带把纹身遮住才能上路参赛。

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法新社报道说，中文中“加油！”这个表达支持鼓励的话在2019年震撼香港的反送中大型民主示威活动中曾被广泛用作口号。报道引述香港媒体报道指，赛事主办方警告不容许比赛中出现政治性口号，

《香港01》报道说，由英国渣打银行举办的全港马拉松（简称渣马）向來是跑者的盛事，周日举行的渣马是港版国安法实施后的首场马拉松。参加选手约15000多人。比赛一度称“香港加油”等标语沒有问题，但后来又反悔，賽前2度分声明强调运动不应涉及政治元素，屡劝不果者，后果自负。

一名女选手告诉香港网络媒体“公民新闻”，她在安检时被警察带到小屋，她短裤上写有这个标语而被告知穿着“政治服装”。

一名男子告诉香港01说，他被警方拦下，比赛工作人员让他脱下印有标语的衬衫，穿上制服跑步。更有甚者，一名参赛者因腿上有“香港加油”的纹身，被帶到帐篷；最后只好用胶带遮住纹身进场参赛。

此次渣马组委会主席威廉·柯在赛后新闻发布会上说， “这是一项体育赛事，我们不希望看到任何政治因素”。 他并没有说明为什么这一在 2019 年抗议活动之前就有的表达用词今天会有问题。

报道指，警方今天为此次比赛出动了约2000名警力。香港警方在回复法新社就此的质询时，并没有直接提及媒体所报的内容，而仅表示 “如果活动组织方遇到有破坏社会稳定和违法的情况，可向警方寻求帮助” 。 “在此次赛事中警方没有收到任何此类报告。”

自由时报相关报道说，马拉松被染红若怒香港网友，他们直接到比赛官网洗版开呛，连跑步都涉政治，纷纷留言“香港加油”。