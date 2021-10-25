中国兵工原董事长尹家绪被捕

在中共六中全会下月召开前夕，中国兵器工业集团原党委书记兼董事长尹家绪涉嫌受贿、为亲友非法谋利一案，遭中国最高人民检察院今(25日)早公布，已正式逮捕尹家绪，高检正进一步办理该案。尹因其前任胡问鸣与前国家主席江泽民同乡兼同期发迹而被指属江派，今年4月受查时，是本年落马的第八个省部级高官，亦是第二名落马的中国军工央企话事人。

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65岁的尹家绪在2013年至18年间出任中国兵器集团党组书记兼董事长，今年4月涉嫌严重违纪违法，接受中纪委调查，9月遭开除党籍。当时的通报指，尹家绪搞两面派，处心积虑对抗审查；又利用职务便利在企业经营、款项结算等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物；又滥用公权力，将本单位的盈利业务交由亲友经营谋取私利，致使国家利益遭受巨额损失等，对巨额国有资产损失负有主要领导责任。形容他「贪婪自私，家风败坏，“靠企吃企”」。 通报续称，尹家绪涉嫌受贿，且在党的十八大后不收敛不收手，性质严重，决定开除其党籍，并取消其享受的待遇，收缴其违纪违法所得，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉，所涉财物一并移送。

生于重庆的尹家绪，今年4月落马时，是年内落马的第八个省部级高官、第二个正部级高官。在此之前，本年已有七位省部级官员落马，分别是中国政法大学原副校长于志刚、辽宁省政协原副主席李文喜、甘肃省委常委兼常务副省长宋亮、原中国国电集团公司副总经理谢长军、贵州省政协原主席王富玉、山东省人大常委会原副主任张新起、原中央防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任彭波通报被查。