港马禁「香港」、「香港加油」惹反弹 有评论讽是「低级红」、港府虚歉

武汉肺炎爆发近两年来的香港首个大型公众活动 – 渣打香港马拉松(简称「渣马」)，亦是《港区国安法》实施后首个大型活动，原称尊重着装自由的主办单位，在与警方开会后改变态度，禁止「香港」或「香港加油」字样出现在参赛者的衣服上或身上，引起网民反弹，不同评论员更指出，中国官媒曾多次以「香港加油」为题和内容鼓励港人，讽刺禁止者是「低级红」，而港府则是反智和虚歉。

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因疫情停办一年的「渣马」昨(24日)晨举行，1.5万名参赛者中，部分人因为穿着印有「香港」及「香港加油」字样的上衣或裤子而被要求更换衣着才可参赛，亦有小腿纹身字样为「香港」的跑手在警方要求下，以药用胶布(又称创可贴)遮盖纹身才可继续比赛，至少有一名跑手因不满迢安排而退赛。目击所见，部分「香港」字样是2019年反修例运动时曾出现的双体字，直看是「香港」，横看是「加油」。

然而，渣打香港马拉松2021筹备委员会主席高威林出席记者会时未有正面回应此两组字句有何政治元素、只是不断重申不希望体育活动加入政治元素后，「渣马」官方社交平台便出现「洗版」现象，每一个帖子下的评论栏均有一、二百个留言，当中九成留言只是「香港加油」四字或讽刺主办单位，甚至有人笑说，字样改为「中国香港加油」应可「过关」；更有人建议「渣马」日后应改名为「渣打中国香港马拉松」；另有个别人士支持主办方，称有关口号的字体是一种图标，禁是无可厚非，更指「香港加油」不应被「黑暴」骑劫。

不少评论员亦在网上评论事件，当中，曾在前《苹果日报》撰写专栏的冯晞乾在社交平台发帖，斥主办方和警方的做法是非常不尊重选手，又讽刺此次争议是「别有用心之徒」以「低级红」手段炒作「香港加油」四字，令这个已被淡忘的口号重上热搜，死灰复燃。

他诘问「香港」或「香港加油」有什么「政治元素」？并指，「退一万步，就算『香港加油』涉政治含意，也是中国官方认可的」，因为这四字是「《人民日报》常用语」，又举例指该报在2019年11月和今年年初曾分别上载短片和发文，标题就是「香港加油」，并据此质疑香港警方和「渣马」主办单位与《人民日报》唱对台戏；更把原没人讲政治的渣马，加入「禁止『香港加油』」这最有政治元素的行为。

另外，从电台叩应节目主持转为评论员的吴志森直斥港府反智，难以明白单以「香港加油」四字如何危害国安？如何颠覆政府？反映港府虚歉到何种程度！又质疑警方是在妖魔化「香港加油」，反问当局，日后是否在日常生活也不可触及「香港加油」！

他愤而指出，诘问「香港加油」的港人仍活在「旧香港」里，「新香港」是没道理和标准可言的，讲的是权力；而《人民日报》的例子是典型的「只许州官放火，不许百姓点灯」。

是次争议缘起，是记者曾在渣马复办记者会上提问，会否对参赛者的衣着颜色式标语有限制？当时，高威林表示，只要不阻碍其他人比赛即可。当记者举例如穿有「香港加油」字样的衣服会否影响参赛资格时，高表示，香港一向「加紧油」，不认为「香港加油」的含义有问题。其后，网上出现跑手衣服的言论，而被视为支持反修例运动的「黄店」东主周小龙发帖，指会免费为跑手在衣服上熨烫「香港加油」，引来建制派批评，而周的呼吁在网上不见有多人响应，但民建联议员葛佩帆指，有人疑欲在马拉松发动集体穿「香港加油」服装「抗争」，以「香港加油」代替「光复香港」的「煽独」口号，呼吁大会禁止相关人士参赛。及至上周四，高威林改发声明，指参与赛事必须守法，强调运动不应加入政治元素或口号。警方消息人士更在赛前透露，赛事当日会动用二千至三千名警力维持秩序。