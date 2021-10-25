费加罗报文章引发中国驻法使馆反弹

中国驻法国大使馆官网25日发出标题为“中国必须统一，也必然统一”的声明，批判法国费加罗报日前刊登的有关文章，引发网友热议。

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法国最大报费加罗报（Le Figaro）资深记者法雷提（Sebastien Falletti）10月18日分别以“台湾，美中军事角力中心”与“台湾议题能否引起第三次世界大战？”为题连发两篇报导，内容强调中国对台侵扰以及台湾对抗中国策略。

该文写道：“（共机扰台）目的在展示习近平‘统一’福尔摩沙的决心，同时恫吓台湾人民与军方。这也让美国与欧洲国家对于支持台湾年轻民主的风险有所警惕。”台湾失守不仅会对世界经济造成严重影响，“意味著专制模式与军力战胜蓬勃民主，也代表西方自由模式的惨痛挫败”。

法雷提也在文章中以历史角度解析两岸的差别，指台湾最早居民是来自玻里尼西亚地区的原住民族，接著曾被葡萄牙、荷兰殖民，被清朝攻占，之后于1895年割让日本。1945年日本战败后，命运摆盪，来到因败给毛泽东而撤退来台的国民党蒋介石手中。

显然对此不满的中国驻法大使馆25日官网声明表示：费加罗报近日多篇报导“大肆渲染‘中国入侵’，公然鼓吹‘第三次世界大战’，为‘台独’分裂势力张目”。中国大使馆特别点名法雷提的两篇专文，批评他“散布大量谎言谬论，严重误导社会公众”。“通过编造民主对抗专制的叙事，妄图掩盖台湾问题事关民族大义的实质”、“通过肆意歪曲历史和现实，妄图解构中国对台湾拥有主权的事实”与“通过渲染‘第三次世界大战’，妄图否定中国政府捍卫国家主权和领土完整的正义性”。

中国使馆声明中强调，“用什么方式解决台湾问题，完全是中国内政。任何主权国家都有权采取一切必要手段包括军事手段，来维护本国主权和领土的完整”。

最后，中国“提醒法国某些媒体人”，应“恪守职业道德，尊重事实”。

中央社报道说：中国驻法使馆24日的相关推文也引发热烈讨论。法雷提本人引用中国使馆推特并幽默回应表示，“亲爱的中国大使馆，谢谢你们向来对费加洛报的忠实阅读”。

有4.6万跟随者的法国记者兼作家乔瑟夫（Macé-Scaron Joseph）写道：“这个世代的讯号：说谎者高喊有人说谎，攻击者高喊攻击。台湾是现今世界上最自由的国家之一。我们了解到，这对已变身为大使馆的宣传中心来说，是无法容忍的。”