中国要求教廷与台断交换取梵中建交吴钊燮访欧陆受瞩目

意大利媒体24日引述教廷匿名外交高层谈话报导指出，中国大陆要求教廷与台湾断交以换取梵中建交，教廷受到很大压力，但教廷有自己的立场，并没有同意中方的要求，目前情势陷入僵持。

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意大利最大报晚邮报报导指出，在美中对峙下，教宗方济各为了台湾问题，承受中国很大压力。梵谛冈内部近几个月非常忧虑台海军事冲突升高，认为局面「非常危急」，担忧新冷战一触即发，台湾恐因此丧失独立自主地位。

一位教廷核心外交官向该报透露，中国大陆向教廷要求关系正常化的前提，就是教廷必须与台湾断交，教廷则持续响应中方，希望能先在北京设立教廷驻中国大使馆，之后再慢慢审视教廷与台湾的关系。

报导指出，教廷三年前与大陆签署主教任命协议，想解决大陆天主教分裂危机，教廷认为，放任北京继续任命效忠政府的主教，会让大陆地下教会更分崩离析，虽然梵中协议内容并不对等，也让教廷备受外界抨击，但教廷认为相对「裂教」问题，其他损失是次要的。

报导指出，教廷目前处境比三年前签署梵中协议时更窘迫，因为随着大陆崛起向外扩张，引发国际强权与周遭国家紧张，美国在各地结盟抗中形势明显，让教廷「软实力」外交手段捉襟见肘，教廷倾向与中方维持对话，谈判对象却不断逼教廷「选边站」，让教廷陷入两难，因为教廷根据传统从不主动与任何国家断交。

台湾外交部发言人欧江安表示，台湾和教廷邦谊友好，各项沟通管道畅通。她指出，教廷曾多次对外公开表示，「梵中主教任命临时协议」处理教务议题，不涉及政治事务，外交部曾多次说明，希望该协议能有助改善中国日益严重的箝制宗教自由问题；但种种情势显示，中国地下教会遭受更严重的胁迫打压，各种逼迫的手段变本加厉，中国宗教自由及人权状况每下愈况。

目前最受瞩目的是，台湾外交部长吴钊燮前天晚上启程前往欧洲访问斯洛伐克和捷克两国，是否借机与梵蒂冈「巩固邦谊」，引发各界联想。

「对华政策跨国议会联盟」（IPAC）日前宣布，吴钊燮将于29日前往意大利罗马参与该联盟针对Ｇ20罗马峰会的应对会议，是否可能拜会教廷，巩固邦谊？不过台湾外交部发言人欧江安指出，吴钊燮这次访欧行程十分紧凑，且须配合各国防疫规定，因此无法亲自出席IPAC在罗马的会议，将设法以电话或视讯向联盟成员致意。

根据台湾官方资料，吴钊燮这次应斯洛伐克「全球安全智库」（GLOBSEC）邀请，将于26日在首次举办的台湾论坛上发表专题演讲，探讨主题为「疫情之后：韧性与全球经济合作」。接着将转往捷克首都布拉格访问，接受参议长韦德齐颁发「国际贵宾奖项」银质奖章，也将会晤布拉格市长贺瑞普。另并应邀参加由捷克国家科学院（Czech Academy of Science）亚非研究所及知名智库「解析中国」（Sinopsis）共同举办的研讨会。