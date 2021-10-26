收紧：港府将取消大部分获豁免检疫入境群组 冀争取与大陆通关

在亚洲金融业组织公开抱怨香港相对过紧的防疫措施有损香港金融中心地位后翌日，香港特首林郑月娥宣布，会取消大部分现时获得豁免检疫、毋须隔离便可进入香港活动的群组，只继续豁免有紧急必要性，以及与香港运作相关的行业，例如跨境货车司机，以争取北京尽早让香港与中国内地通关。

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现时进入香港的旅客，须按入境地的疫情风险而在抵港后隔离两至三星期，但根据《若干到港人士强制检疫规例》，作为港府第二把手的政务司长可把两大类、六小类人士免检入境香港，当中，商界人士属第二大类，即「该人或该类别人士的行程，对关乎符合香港经济发展利益的生产作业、业务活动或提供专业服务的目的属必要」，例如影星妮歌洁曼早前便据此获政务司长豁免入境隔离十四天的要求，在港拍摄。现时未知此类别会否被取消；而另一大类为维持香港和港府正常运作，以及保障港人安全及健康所必须者，预料当中的六小类会有删减。

林郑月娥今(26日)早出席会议前表示，已向北京的中央政府提交意见，令香港的防疫措施与中国内地较为一致，除了市民进入政府处所时要使用「安心出行」手机程序之外，大部分豁免检疫进入香港的群组亦将会取消，至于外商忧虑香港长期维持严格的出入境防疫措施会影响香港的金融中心地位，她重申，与内地通关是现时的首要目标，假如放寛入境限制，或改为采用与病毒共存策略，只会令通关内地机会下降。她认为，迟迟未能与内地通关，反而会大大降低香港作为贸易枢纽及金融中心的吸引力。

对于有报道引述消息指，港府正争取12月展开首阶段通关，林郑月娥没有正面回应，只是说，目标是越早越好，通关规模会有序地由小到大，初期会实施配额，不会回复疫情前开放多个口岸让市民随便进出内地。

亚洲证券业与金融市场协会（Asifma）周一公开曾致函香港财政司长陈茂波，指出香港对病毒零容忍的策略正在损害其金融中心地位和长期经济复苏，该会近半公司正考虑将部分业务和员工转移到其他地方。而在此之前已有评论指出，防疫措施反映了享有国际地位的香港的进退维谷，一方面，要与采取「与病毒共存」策略的国际社会保持交流和关系，另一方面，又要与跟对病毒采取「零容忍」的中国接轨，以达致通关，过程中难免出现两面不是人的局面。