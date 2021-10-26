新冠感染确诊增加 兰州周二起实施封禁

中国星期二（10月26日）宣布对 拥有400 万人口的西北城市兰州实施封禁。距离北京冬奥会倒计时一百天之际，新冠感染病例在中国多地出现反弹。

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中国官方统计周二报告单日新增43例新冠确诊感染，其中境外移入病例14例，本土病例29例。涉及内蒙古、甘肃、北京、宁夏、山东等地。而新增感染大多数与之前出现感染的旅游团有关。法新社报道指，与其它国家相比中国的感染病例数并不多，但面对北京冬奥明年 2 月 4 日开幕日益临近，当局仍采取严格措施，严防应对。

自上周以来北部省份内蒙古已爆发感染超过 100起病例，此后包括甘肃等多省均出现感染病例。周二甘肃省府兰州市宣布，对所有住宅小区实行“封闭管理”，严格控制人员流动。

当局的通告说，即日起各类居民小区均实行封闭式管理，实施出入证管理。除购买生活物资、参与疫情防控工作、紧急就医等情况外，严格控制居民进出。

据法新社报道，随着冬奥会临近，首都北京处于紧张状态。近日当局要求居民避免“不必要的”出城旅行以及举办大型聚会。 任何从已出现新冠感染地区来的人必须持有新冠检测阴性证明才能进京。而原定在下周日（31日）举行的北京马拉松赛已被无限期推迟，预计比赛有约 3万选手参加。

24日起部分省市陆续启动为3至11岁儿童施打新冠疫苗

另据中央社报道，中国扩大新冠疫苗接种年龄层。海南、湖北及浙江、湖南两省的部分地级市，自24日起陆续开始为3至11岁的儿童施打新冠疫苗。报道指，中国先前自7月下旬起，已启动12至17岁的青少年施打新冠疫苗。同时中国国家卫健委官员9月29日表示，将研拟为60岁以上者及医疗、机场等第一线高风险人员，施打第3剂疫苗