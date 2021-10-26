日本皇嗣秋筱宫家长女真子与小室圭结婚并召开记者会

日本皇嗣秋筱宫家的长女真子10月26日上午，递交了结婚登记表，正式与大学同学小室圭结婚。下午两点，小室夫妇在东京的一家酒店举行了记者发布会。

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据宫内厅透露，结婚登记于26日上午由宫内厅的职员代理向当地政府提交，并得到受理，真子将成为平民，离开秋筱宫宅邸，告别她在那里度过了30年的赤坂御用地。

会见开始，真子谈到了自己对婚姻的感受，她说：“对我来说，圭是不可替代的存在，而对我们来说，婚姻是珍重自己心灵的同时生存下去的一种必要的选择。”

小室圭说：“我爱真子。我想和我所爱的人度过仅有一次的人生。到目前为止，无论是幸福还是不幸时候，我们都相互体谅与鼓励。

在举行记者招待会的酒店，真子的妹妹佳子为了声援姐姐，在另外一个房间里等待姐姐。

日本宫内厅10月25日发布了关于真子结婚记者会的见解，这份文书指出：

从记者会开始，两人发言，说出想传达给大家的事情，有关事先提出的5个问题的回答，将交给记者代表。这以后两人退席。

宫内厅在解释以书面形式回答问题的原因指出：

真子对她提前收到的五个问题中包含可能把错误的信息给人已是事实的印象，对此她受到了强烈的冲击。一想到对于这样的问题，在很多拿着相机的人们的围绕下进行朗读，并进行口头回答，恐惧感就会袭来，感到强烈的不安。综上所述，不可能再有口头问答的环节了。

10月1日，日本宫内厅正式宣布，真子将于10月26日与小室圭结婚，真子已被确诊为“复杂性PTSD症（创伤后应激障碍）”， 这是因为让她感到对她自己、她的家人以及小室及他的家人的诽谤中伤持续发生。

小室圭通过三年苦读，今年5月从纽约的福特汉姆大学设立的法学院毕业，福特汉姆大学法学院是历史超过百年的名牌法学院，该学院位于纽约市的曼哈顿，是该市八所经过美国律师协会（American Bar Association）认证的法学院之一。据说小室已在曼哈顿市中心的一家大型律师事务所工作，这家事务所在纽约、华盛顿、加利福尼亚等地设有5个据点，拥有300多名律师。这家法律事务所的网页上也介绍了小室圭，其年收为2200万日元（约123万人民币）。

最近，小室圭还在美国纽约律师协会举行的论文竞赛中获得金奖，根据律师协会的网站，小室先生在商法竞赛中获得金奖，他的论文题目是《连接网站的合规问题及对创业家的影响》

小室在上次相同的比赛中，发表了《如何解决众筹面临的问题》并获得亚军。获得奖金为2,000美元。