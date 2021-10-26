武汉警方通报一男子杀害7人后跳桥在逃

武汉警方在微博上的通告

中国武汉地区警方正在全力搜寻一名持刀杀害7人的嫌犯，当局表示，嫌犯在周二凌晨刺死同一个家庭的 5人后在逃，逃亡期间又接连杀死2人。报道指首先遇害的当地村支书一家五口。

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法新社引据中国媒体报道， 25日凌晨 1 点左右，武汉蔡甸区消泗乡发生一起命案，当地警方在微博社交网络上的一份通报中说，犯罪嫌疑人是一名39岁的男子高某辉，他持刀行凶致5人死亡、1人受伤后逃跑，在逃跑过程中又杀死了两人。

同一消息称，警方立即组织对凶犯的追踪抓捕，当日6时许在警察追捕下，嫌犯逃跑至武汉长江大桥后跳桥。

通报说，“目前警方正在全力搜寻，案件在进一步侦办中”。

报道引述中国官方媒体的网上报道说，嫌疑人首先杀害的是武汉蔡甸区消泗乡罗汉村的村支书和他的妻子，之后又袭击了下楼查看的他们的儿媳和当时在同一楼里的两个孩子。

高某辉在逃亡途中，疑似撞倒一名路人致死后，又抢走一辆接私活的小车逃跑，司机遇害。

法新社报道指，枪支在中国被严格管制，普通人一般不可能拥有枪支，发生的伤害袭击案件经常是持刀行凶。

2019年2月，甘肃白银市一个村庄，一名男子因怀疑妻子通奸而闯入一间村民家行凶，持刀砍死8人，7人受伤。

2018年4月，陕西米脂县一名男子在一所中学外持刀行凶，造成九人死亡，10人受伤，是近年来中国最严重的校园袭击事件之一。肇事凶犯毕业于该校，自称杀人的原因是报复在该校就读时受到的欺负。