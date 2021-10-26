维族艾山案周三再审：人权组织担忧他被从摩洛哥引渡回中国

中国和摩洛哥的引渡条约在今年1月生效后，摩洛哥即在7月拘捕了从土耳其入境的维吾尔族青年伊地热斯-艾山(Yidiresi Aishan)，他被中国指控涉及恐怖活动，面临被引渡回中国。该案件将在当地时间周三(27日)再度提讯。国际人权组织和维吾尔人组织担忧，一旦艾山被遣返中国，将面对终身监禁甚至更残酷的对待。

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位于美国的自由亚洲报道：被摩洛哥政府扣押超过3个月的34岁维吾尔族青年艾山将在摩洛哥首都拉巴特的最高上诉法院面临又一次庭审。

总部设于西班牙马德里的人权组织“保护卫士”，一直为艾山案而联络当地律师和关注组织，并呼吁国际关注。 该组织的彼得‧达林(Peter Dahlin)担心如果摩洛哥通过引渡程序，艾山很快会被送回中国。虽然国际刑警组织已经删除“红色通缉令”，但他被无根据地指控涉及恐怖活动，又由于他是维吾尔人，所以被送回中国将很可能面对终身监禁或更遭糕的后果。对艾山而言，他是在为自己的生命而战。”

据介绍，艾山在2012年离开新疆，到土耳其任职电脑工程师，从2016年起活跃于当地一份维吾尔人报章、协助活跃人士受访，并收集有关在新疆暴行的证言。他在当地曾三次被拘捕，由于土耳其和中国之间存在引渡条约，加上忧虑被土耳其驱逐出境，艾山在今年7月19日飞往摩洛哥卡萨布兰卡，不料在机场就被当局以国际刑警组织的“红色通缉令”为由拘捕。

由于摩洛哥与中国的引渡条约已于今年 1 月生效，艾山的案件成为引渡条约生效后的首宗寻求引渡案件，引起国际社会关注。对华政策跨国议会联盟(IPAC) 共同呼吁摩洛哥政府停止引渡，联合国特别程序(UN Special Procedures)也去信摩洛哥表达关注。