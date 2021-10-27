北京反对台湾参与联合国事务，强调：只有主权国家才能加入联合国

美国国务卿布林肯关于支持台湾参与联合国的表态立即引发北京反响，中国国务院台湾事务办公室新闻发言人马晓光周三指出：台湾没有任何权力参与联合国事务，只有主权国家才能加入联合国。

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美国国务卿周二透过官方网站发表正式声明，强调“台湾有意义地参与联合国系统，不是一个政治问题，而是一个务实的问题”，并呼吁联合国所有成员国支持美国的主张。布林肯强调：台湾的贡献对应对目前全球众多的空前挑战“十分必要”。

法新社报道指出：在台海两岸紧张局势升级的背景下，美国国务卿布林肯周二表示：台湾是美国的重要合作伙伴，也是民主成功的例证。

台湾方面对美国国务卿的表态深感欣慰。台湾外交系统透过推特指出：感谢布林肯视台湾为美国重要合作伙伴和民主模式的表述。这种支持对“有效应对全球挑战至关重要”。

中国也立即做出回应。国务院台湾事务办公室新闻发言人马晓光反对台湾参与联合国事务，强调：只有主权国家才能加入联合国。

法新社指出：美国经常捍卫台湾在联合国机构以及其他国际会议中的代表权力。但在当前与北京紧张关系达到前所未有的程度之际，美国发表此类声明，似乎是为了传递新的强硬立场的信号。

中国视台湾为其领土的一部分。近来，中国军机成倍地增加了扰台次数，引发对改变台湾现状的担忧，从而导致美国提高声调。上周，美国总统拜登做出“承诺”表示，在中国对台发动袭击的情况下，美国将予以捍卫。

拜登的表态引发北京不满，北京提请美国总统“谨慎”行事，以避免“严重损害中美关系”。美国随后则表示：华盛顿对台立场“没有改变”。