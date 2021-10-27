波兰拒绝裁撤法官审查机制 欧盟每天罚款100万欧元

波兰与欧盟有关波兰法官缺乏司法独立的争议继续扩大，欧盟最高法院周三裁定，只要波兰不中止这一具争议性的法官审查机制，每天必须支付100万欧元罚款。

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法新社消息，这是总部设在卢森堡的欧盟最高法院开出的最高额罚单。由于波兰当局没有遵守欧盟最高法院7月的裁定，立即暂停针对法官的纪律审查机构，欧盟委员会上月已要求对波兰祭出罚款。

欧洲法院认为，波兰的司法改革违反了法治原则，要求波兰暂停去年设立的一个专门针对法官的纪律审查机构，而波兰政府拒绝执行有关的裁定。波兰法院裁定欧洲法院"干涉波兰的司法"并"违背宪法"，波兰法律比欧盟法律具有优先权。

波兰总理莫拉维茨基尚未兑现裁撤纪律审查机构的承诺，批评人士认为，此举是为让法官与政府政策站在同一立场。

最新的罚款举措恐将加深因司法独立和欧盟法律优先问题在波兰与欧盟之间的造成严重分歧，部分人士担忧，这会使波兰的欧盟成员国资格备受质疑。

对于波兰宪法法庭本月稍早裁定，欧盟法律的部分内容与波兰宪法抵触，欧盟谴责这一裁定。

针对波兰与欧盟的争端，莫拉维茨基上周在布鲁塞尔举行的欧盟领导人峰会中表示，波兰"准备进行对话"，但不会"在勒索施压下采取行动"。

数名欧盟成员国领导人在峰会中指出，在问题尚未解决的情况下，欧盟不应发放波兰急需的360亿欧元疫情纾困金。

多年来，波兰和欧盟一直因波兰执政党法律正义党（PiS）推动的司法改革，存有严重分歧。欧盟认为，这一改革阻碍民主自由，但波兰表示，改革有其必要性，以根除法官的贪腐。