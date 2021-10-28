将近两年不出国门的中国领导人习近平，年底前出国的可能性似乎不太大，他将不会亲自出席30，31日在意大利罗马举行的20国集团峰会，这个星期天在英国举行的联合国气候变化大会，习近平至今尚未表态，普遍预计习本人也将缺席。习近平现在习惯了以“远距”“视频”参加国际会议，以往国际大场合从不缺席的习近平，近两年不出国门一步，引发许多猜测。

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即将在苏格兰格拉斯哥召开的气候大会，法国总统马克龙期待习近平在减排方面作出新承诺，他希望中国在全球气候变化问题上给世界一个“决定性信号”，习近平不去，派去开会的部长们只好事事请示，不会有任何实质性决定，有国际媒体援引观察人士怀疑：习近平缺席这次气候峰会会被视为中国领导人因无法面对外界压力而决定临阵脱逃。

英国首相约翰逊周三发出预防性质的警告，这次气候峰会将“非常困难”，甚至有失败的危险，其中一个理由，20国集团中，17国此前已经递交了减排计划，独独中国和印度两个大排碳国按兵不动。

本来外界预期习近平与拜登有机会在G20峰会时举行双边会谈，但习不来了。那么，白宫证实，年底前拜登和习近平会举行会谈，这也是“网上参加”，美国国家安全顾问沙利文解释得很外交：从拜登的角度看，认为他有机会和习近平面对面，现在若因疫情考量无法亲自出席会议，那通过视频会谈则是次好选择。

习近平1年零9个月不出国门，挡箭牌是出于防疫的考虑，当然，距离冬奥会不到100天了，曾经宣告抗疫胜利的中国至今还没有完全控制住新冠疫情，习近平可能忧心忡忡，但观察人士指出，这种没有“完全控制住”，也就是北京要求的“清零”政策，是不是多少有点荒唐，参加20国集团会的领袖们 ，哪一个的国家已经“清零”了呢，边工作，边生活，边抗疫，西方国家大抵如此，清零把中国害苦了，兰州发现了几例，400多万人的省城就这样糊里糊涂封城了。也有另一种解释称，习近平不出国，主要是避疫。

但还是有分析认为，习近平出不了国，主要是“安内”的需要，疫情其实是其次了，最重要的就是11月要召开中共六中全会了，这次全会，要做的就一件事，通过『中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议』。

习近平为什么急于推出这样一个历史决议，分析认为，因为这个决议“主要是自我肯定”，为什么要“自我肯定”呢，因为二十大习近平要准备连任，“必须要给出一个说法”，“自我肯定”就是把习近平抬高到与毛泽东一样高的水平，把习近平的意志真正肯定为全党的意志，“巩固习近平核心地位与政治权威”，这样一肯定，“说法”就水到渠成给出来了。

赫鲁晓夫的教训

但也有疑问，习近平兼了中共中央所有重要的组长，几乎掌握了全部的权力，有栗战书为他宣示“一尊”，有王沪宁为他捉笔撰文，李克强已成了偶尔敲敲经济边鼓的角色，老臣王岐山虽然出谋划帮习近平反腐清党，但好时候也过了，现在也不过是一个虚设，习近平为什么还需要说法或者需要肯定呢？

中共历史上已经做过两次“历史决议”，前两次是为了确立毛泽东和邓小平的领导地位，对大权超过邓小平，威信远次毛泽东的习近平来说，这次不是确定他的地位，肯定他的地位，因为这些都不存在疑问，因此分析认为，主要是要确定 他的未来。

习近平废除国家主席任期制，等于为自己终身执政铺了路，也等于把“废除领导人终身制是邓小平最重要的遗产”弃之如敝履。

废除了中共自己的家法，就有要把“党天下”变成“习天下”的嫌疑，党内的暗涌是存在的。所以习近平可能还是有点忌讳，因此要闭关，把一切做到万无一失，因此，现在是关键时刻。

推上有人议论，习会不会担心像当年的赫鲁晓夫？1964年10月，统治苏联的赫鲁晓夫在黑海之滨休假，在莫斯科，有他亲手提拔的对他“绝对忠诚”的勃烈日涅夫、包括克格勃首领看家，没想到，这个看起来很平庸的勃烈日涅夫发动了政变，伟大领袖赫鲁晓夫一夜之间罪过累累，“被退休”了。