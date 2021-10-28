云南瑞丽长期封城 市民水深火热 前副市长呼吁急救

云南瑞丽市长期封城防疫，市民苦不堪言，网上流传着有人不堪忍受唱着国歌跳楼自杀的视频……瑞丽市前副市长戴荣里10月28日在微信公众号发文紧急呼吁，“请救救这个英雄的城市吧!” 当地网民称，瑞丽“差不多快成人间地狱了!”

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戴荣里在文章写道，“疫情无情地劫掠着这个城市，一遍又一遍，榨干城市最后一丝生机。而一轮又一轮的疫情支出，已让这个城市不堪重负。”

“于是，百姓的抱怨，随时而起，政府的谨慎，越加小心，恶梦和虚幻此起彼伏，这个小城，正承受着千载难遇的大劫难。”

文章还说，尽管几次疫情都会有尽心尽职的干部被免职处理，但平心而论，捉襟见肘的财政和人困马乏的折腾以及承担的艰巨的国门防护责任，让这个小城无法再承受其重。

他呼吁，“请救救这个英雄的的城市吧!请关注这个美丽的边陲小城!”

有人指出，瑞丽如今的严酷局面都是因为“清零”政策、过度封城所致。据指出，瑞丽市自新冠疫情爆发以来，前后共经历五次全城封城，全体市民居家隔离，大多数行业停工，学校停学，但经过五次封城和人均几十次核酸检测后，依然无法清零病毒。『中国慈善家』杂志则称，近一年瑞丽3度采取封闭严管，而7月至今已经过去3个多月，瑞丽仍处在防疫关口。

瑞丽位于中缅边境，据传常住人口已从50万急跌到10万人，但香港经济日报引述当地一名官员透露，“20万人还是有的”，似乎从侧面证实30万人流离失所的传闻。瑞丽市委宣传部也出面否认“长期封城”的说法，“不是完全封闭，只是严管期”，被网民批评“换汤不换药”，“此地无银三百两”。

网民“岁月炖了心情”在微博说，我们云南瑞丽从2021.7.4到今天2021.10.24，一直都是封闭管理，要出瑞丽必须申请同意后，去集中资费隔离7天或14天，核酸后，才能出瑞丽。差不多的瑞丽人到今天都是居家隔离，不能做生意，不能自由外出，……帮帮我们瑞丽人吧!救救我们吧!

一则网络刊出的视频显示，一个男人从东方温泉酒店6楼跳下，“跳之前还唱了几句国歌”。自杀原因有待证实，警方正在调查，但许多网友讨论自杀原因，一位熟悉情况的称，瑞丽今年一直处于半封闭状态，大家无法正常工作和经营，但银行的房贷、车贷，并没有因为大家没有生意而暂缓，本来做生意就难，再加上高额的租金，银行的债务，还有家里老小吃穿的负担。“于是，这件事在这个不景气的初冬，成了压垮他的最后一根稻草”。

“他的故事，是整个瑞丽人的缩影。在他含泪自杀的背后，是瑞丽所有正当行业快速衰退，是每个瑞丽人对于长达一年封控的失望。”

瑞丽前副市长戴荣里10月28 对凤凰网谈及为什么发出上述呼吁时说，“现在瑞丽确实很难。”戴荣里说瑞丽在防疫前后，给他一种强烈的反差。在防疫重压之下，公务员很长时间不能回家，有孩子不能上学，有人不能做生意……瑞丽原来的生机、气息“确实不存在了”。

中国近日疫情略微反弹，闹得十几个城市草木皆兵，兰州一周累计出现39个病例，就把一座400多万人口的城市封城了。北京市当局近日宣布，未接种第3剂疫苗 不得从事重点工作 。