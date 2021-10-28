格拉斯哥气候峰会在即 英驻联大使：预期习近平不会出席

英国常驻联合国代表芭芭拉·伍德沃德（Barbara Woodward）周四表示，英国预期中国国家主席习近平将不会到苏格兰参加COP26气候峰会，中国已表明会派气候变化事务特使解振华与会。中国向联合国气候变化框架公约秘书处提交自主贡献报告。

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路透社报导，联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议(COP26）10月31日将在苏格兰格拉斯哥举行。伍德沃德周四在纽约联合国总部向媒体表示："中方已表明将由主要气候变化事务特使解振华代表。所以就我们的理解，习近平不会来。"

伍德沃德说："作为东道主，我们一直非常清楚表示欢迎所有人参与峰会，但得是亲自出席。"她并表示，全球约有140名领导人预计前往苏格兰格拉斯哥（Glasgow）参加峰会。

中国是当前全球最大温室气体排放国。科学家警告全球暖化已逐渐濒临失控，这次COP26会议的目的是希望全球采取更有强有力的行动、拨出更多经费来对抗气候变迁。

另外，中国《联合国气候变化框架公约》国家联络人，向公约秘书处正式提交《中国落实国家自主贡献成效和新目标新举措》，以及《中国本世纪中叶长期温室气体低排放发展战略》。

生态环境部称，此次是中国履行《巴黎气候协定》的具体措施，体现中国推动绿色低碳发展、积极应对全球气候变化的决心和努力。

有关新举措总结了2015年以来，中国落实国家自主贡献的政策、措施与成效，提出新目标及落实新目标的重要政策，并阐述中国对全球气候治理的基本立场、所作贡献及进一步推动应对气候变化国际合作的考量。

有关发展战略在总结中国控制温室气体排放重要进展的基础上，提出中国21世纪中叶长期温室气体低排放发展的基本方针及战略愿景、重点及政策导向，阐述中国推动全球气候治理的理念与主张。

另据美国媒体报道，美国总统拜登将前往参加苏格兰格拉斯哥举行的气候峰会。美国白宫国安顾问沙利文 (Jake Sullivan) 周四表示，拜登将在欧洲行中"巩固对全球最低企业税率的进展"。

沙利文表示，在两场峰会召开前，美国与欧洲是团结一致的。目前也已证实中国领导人习近平与俄罗斯总统普京都不会亲自参与领导人级别的峰会，因此美国与欧洲国家将在"G20与COP26会议上鼓励各方，并团结一致推动议程。"

据报导，拜登预计在格拉斯哥气候峰会上向各国强调，美国目标是在2030年底时，美国温室气体排放量将比2005年减少50%至 52％。

然而，由于拜登的"重建美好未来"（Build Back Better）计划中的气候政策，在美国国内仍在与国会议员争论中，因此导致其在海外的说服力下降，恐难以让各国相信美国能履行承诺。