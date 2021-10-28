美台关系正在突破战略模糊底线？

在美国海岸警卫队提供的这张 2021 年 8 月 27 日的文件照片中，美国传奇级(WMSL 755)战舰与 Arleigh Burke 级导弹驱逐舰 USS Kidd (DDG) 双双穿越台湾海峡。

美国对台湾的传统政策大约可简括为“战略模糊”，“一个中国“，不支持台湾独立，但是美国依据对台关系法持续地向台湾提供武器。但是这种脆弱的平衡似乎正在失衡，甚或被打破？

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10月21日，美国总统拜登似乎穿越了这一模糊战略，在CNN记者追问一旦北京对台动武，美国是否出兵捍卫台湾时，拜登表示：”是，我们有这样的承诺。”美国与中华民国1979年断交以来，美国总统从来都没有这样明确的表示! 也没有任何条约约束美国必须“协防台湾”。

拜登当晚电视台所谈精力主要集中在他着手的内部改革方案上，但他不可能不知道此言的超级敏感。接下来几天，白宫解释美国的政策“并没有任何改变”。中方有官媒称，白宫在“紧急灭火”。

专家指出，美国对台战略模糊的重要性在于一方面可以震慑中国，一方面可使得美国保持其伸缩性。但是，现在，这一战略是否还继续奏效？10月26日，在联合国大会第2758号决议通过满50周年之际，美国国务卿布林肯支持台湾参与联合国的相关声明让北京更受刺激，他说，美国鼓励联合国所有会员国，支持台湾有意义参与。

中国外交部周三指责美国声明严重违反一中原则，“中方对此表示强烈不满，绝不接受……并向美方提出严正交涉”。中国大陆国台办发言人周三表示，“台湾是中国的一部分，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，台湾无权参加联合国”。

台湾外交部则发表声明，对美国国务卿首度正式发布新闻声明，“明确且坚定支持台湾参与联合国体系，表达诚挚感谢。”

美国对台表述似乎越来越“清晰”，在一些分析人士看来，与北京在台海制造紧张有重大关系，中国军机越来越大规模进入台湾防控识别区，以及最近传出的北京进行的高超音速导弹试验，也让美国感到担心。

前美国国防部副助理部长柯伯吉（Elbridge Colby）最近出新书《拒止战略》认为，美国必须防止中国在亚洲地区造成既成事实。中国现在正在追求局部军事优势，而美国的战略是挫败中国大陆谋求区域霸权的努力，阻挡中国成为亚洲最大强权。而台湾由于地理位置关键，且与美国有“准盟友”关系，台湾明显是中国大陆的首要目标。因此，如果美国不迅速解决军力不足的问题，中国可以成功入侵并占领台湾。他希望美国人准备好为台湾与中国开战，因为这可以吓阻中国侵略台湾。

他认为美国要保持优势的唯一途径是制定“拒止战略”并阻止中国可能采取的单边行动：“我们需要保卫台湾，进而保卫该地区的任何其他盟友，以便他们能够捍卫自己的主权不受影响。实际上，这意味着击沉入侵舰队，击落空中舰队，杀死、驱逐或俘虏登陆该岛的中国士兵。这不会是一场彻底的胜利，也不会是 1945 年的柏林游行，但对我们来说这已经足够了。 ”

另外一些专家则强调美国的重心在于大力强化在印太地区的外交联盟，要让中国明白占领台湾的代价极其昂贵。美国总统拜登提名驻华大使伯恩斯10月20日在参院听证会上对中国近来在印太地区各种咄咄逼人的行动作出强硬表态，他指在台湾问题上，“不能相信中国作出的任何承诺”。他说，“北京宣称现在是东方在上升，西方在衰落。我对我们的国家很有信心，我相信联合我们的盟友和伙伴一道可以证明北京是错误的。”

美国的联盟外交似乎正在产生效应，美中在台湾问题上加剧对峙的同时，欧美支持台湾的动作也越来越大，据报一个欧洲议会访台代表团出发在即，而台湾外交部长吴钊燮正在捷克和斯洛伐克访问这种事过去从未发生过。被视为大外宣的多维载文疾呼，对中国大陆来说，如果这种情况不能被迅速有效遏制，可能为更多国家效仿，产生更严重的“破窗效应”。

美国总统拜登10月27日在东盟峰会上批评中国在台湾采取胁迫行动，威胁区域和平与稳定，重申美国对台湾的承诺“坚若磐石”。