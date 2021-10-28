记者无疆界敬请中国驻法大使停止对记者咆哮

记者无疆界组织显然对屡屡攻击法国媒体的中国大使卢沙野忍无可忍，发表公开声明反击，敬请大使停止谩骂记者，如其不满法国新闻自由，可请调朝鲜任职。

广告 继续浏览后续

总部设在巴黎的这家组织27日发表题为“我们礼貌地呼吁中国大使停止对记者的肆意谩骂”的声明，就中国大使馆官网25日抨击法媒记者反驳。声明提醒：外交官无资格教导记者如何报道，尤其是作为全球新闻自由最坏政体的代表!

声明说，“在25日发表的充满复仇语气的文告中，卢沙野大使，可悲地以谩骂媒体出名的累犯，再次攻击法国记者”。这一次，卢沙野攻击的是『费加罗报』驻亚洲记者法莱蒂(Sébastien Falletti) ，指其19日一篇有关台湾的报道“散布大量谎言谬论”，为台独“张目”。

卢沙野还挖苦法国『世界报』驻北京记者勒梅特(Frédéric Lemaître)，暗示其报道“捏造”，“不实”，记者无疆界组织声明指责卢沙野“毫不知耻”地要求法国媒体“恪守职业道德，尊重事实”。

记者无疆界组织秘书长徳洛瓦指出，“中国驻法大使，作为新闻自由最糟糕的政权的代表，极度不适合教导媒体”，“我们非常有礼貌地要求中国驻法大使终止对新闻媒体的肆意谩骂”，他补充说：“如果卢沙野觉得法国媒体太独立，不合其口味，他完全可以请调到诸如朝鲜那样的专制国家，那边会让他有回家的感觉，因为那里只允许报道政权的宣传”。

卢沙野因言语出格，攻击法国学人(Antoine Bondaz)“小流氓”、“疯狗”，曾遭法国外交部传召，其对法国自由媒体更是攻击不及其余。记者无疆界组织指出，2020年3月，卢沙野谴责法国记者取笑中国，宁肯对中国在抗疫中的角色“撒谎”，卢沙野来法履新之前曾任驻加拿大大使，已经以谴责加国政府“向关心人权的记者低头”出名。

记者无疆界组织声明指出，中国大使对记者挑衅的姿态是中国政权最高层的既定步骤，目的是要影响中国以外的新闻传播。今年10月，被视为中共喉舌的『环球时报』主编胡锡进曾异常暴力地怒指记者无疆界组织“捏造一堆谎言”来伤害中国，将该组织比喻为“野狗”，威胁当心“中国的棍子”。

在记者无疆界组织2021年度新闻自由指数排名榜上，全球上榜的180个国家中，中国位居第177，仅比朝鲜高出两名。