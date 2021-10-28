阿富汗：中国呼吁世银和FMI融资相助 停止经济制裁

（资料图片）中国国务委员、外交部长王毅2021年7月在在天津与塔利班二号人物会面。

中国国务委员jian外交部长王毅周三（10月27号）呼吁世界银行和国际货币基金组织（IMF）恢复对阿富汗的财政支持，以便该国能够开始重建。

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王毅在伊朗举行的第二次阿富汗邻国外长会议上讲话时说："阿富汗阿富汗百废待兴，而发展是首要任务。邻国应采取协调有力行动，逐步扩大同阿富汗的经贸往来，探讨基础设施的互联互通。“

从中国外交部发表的通告中可以看到，王毅讲话对阿富汗的和平发展进程提出了四项建议，第二条中包括：经济制裁必须停止，中方也呼吁G20成员积极采取切实措施帮助阿富汗缓解当前流动性压力。世界银行、国际货币基金组织等金融机构也应从缓解阿富汗人民的疾苦出发，尽早恢复阿政府账户正常使用，实施对阿资金拨付及经济援助，为阿富汗减贫、可持续发展、民生、基础设施等项目提供融资支持。他再次呼吁美国和其他西方国家取消对阿富汗的单边制裁，并呼吁世界卫生组织提供更多的疫苗和医疗用品，帮助阿富汗抗击COVID-19。

路透社报道指出，塔利班在8月攻下喀布尔接管阿富汗政权，导致数十亿美元的中央银行资产被冻结，国际金融机构暂停了对资金的使用，但人道主义援助仍在继续。国际货币基金组织在周二表示，阿富汗的经济今年将收缩多达30%，这可能会加剧难民危机。

自随着美军今年8月撤出、塔利班在阿富汗重新掌权，从未参与阿富汗战争的中国就一直向塔利班政权伸出橄榄枝。 北京方面承诺将向阿富汗提供3000万美元（2580万欧元）的紧急人道主义援助。包括粮食、越冬物资、疫苗和药品。

中国一直呼吁国际社会与塔利班接触，而不是孤立他们。不久前在卡塔尔与阿富汗塔利班高层会面的王毅说，他的印象是，塔利班对外开展对话合作的意愿是迫切的，态度是认真的。有评论认为，王毅此言由为塔利班政权洗地之嫌。

巴基斯坦、塔吉克斯坦斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦外长亲自出席了此次阿富汗邻国外长会议。中俄两国外长通过视频连线方式与会。

阿富汗邻国外长首场会议由巴基斯坦于9月主办，目的是在阿富汗建立持久和平。第三次阿富汗邻国外长会议将于2022年在中国举行。