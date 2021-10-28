马克龙与拜登今在罗马举行"面对面"会见修复法美关系

法国总统马克龙与美国总统拜登周五将在罗马举行"面对面"会见，此次澳大利亚潜艇危机以来法美领导人首次会面备受关注，双方希望加强双边关系，让跨大西洋关系重回正轨。而拜登周五将展开上任后的第二次欧洲访问。

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法新社报道，在罗马G20峰会召开前夕，马克龙与拜登周五将在罗马的法国大使馆，著名的法尔内塞宫或在罗马的美第奇别墅举行会面。法国总统府爱丽舍宫强调："这将是马克龙总统接受拜登总统的访问，具有重要的政治含义。”

对巴黎来说，这是美国政府在承认潜艇危机负有某些责任而做出弥补之后，又向法国发出的又一个信号。

9月中旬，美英澳三国宣布建立新的印太伙伴关系，签署“奥库斯”（AUKUS）三边安全协议。澳大利亚并取消与法国达成的潜艇协议，引起法国的强烈不满。法国更加难堪的是，马克龙等了一周，才于9月22日与拜登通话，双方关系得以缓和。两国领导人随后启动了“深入磋商进程”，以恢复两个盟友之间久经考验的信任。

法国总统的一名顾问表示，罗马会议恰逢其时，“表明我们已经能够就重要的合作进行谈判”，也“使我们能够界定未来的法美关系”。

法新社并援引华盛顿战略与国际研究中心 (CSIS) 的专家皮埃尔·莫科斯 (Pierre Morcos) 表示，“奥库斯Aukus协议将(给法美关系）留下阴影”，但“两国都希望向前看，并将这场外交危机转化为加强双边伙伴关系和重新平衡跨大西洋关系”。

另据美国媒体报导，美国总统拜登周五将展开上任后的第二次欧洲之旅。拜登预计先与教宗方济各会晤，再前往罗马参加 G20领导人峰会，并在2021年联合国气候变化大会发表演说（COP26）。

拜登这次再访欧洲之际，国内、国外处境皆不佳。在国外，由于美军撤军阿富汗之事的混乱，导致外国国家对美国仍存有不满，而在美国国内，拜登个人推动的基础建设与社会支出法案仍在国会卡关。

报导指出，拜登将29日先前往梵蒂冈，与教宗方济各讨论气候变化、移民及收入不均等议题，而后拜登将在周末出席G20峰会，与各国领导人探讨供应链与能源价格问题，随后前往苏格兰格拉斯哥参与联合国气候变化大会COP26。期间，拜登除了与马克龙会晤商讨修复两国关系外，还将与意大利领导人会谈。