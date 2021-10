何柏良：中国约12%新冠患者「复阳」

中国就防止武汉肺炎疫情采取严谨的「清零」政策,令期望与中国通关的香港亦要收紧防疫政策,香港大学感染及传染病中心总监何栢良今(29日)早在电台节目上解释,武汉和广东省疾控中心最少有三份报告指出,有约12%患者会「复阳」,故此中国当局决定采取倾向严谨的防疫策略。 翻查中国传媒报道,当局由去年初起已关注患者「复阳」问题,例如广东省去年初指其复阳率达14%,到了去年5月,北京大学第一医院感染疾病科主任、医疗救治专家组成员王贵强在国务院联防联控记者会上指出,中国当时的“复阳”病例整体发生情况是5至15%。

及至今年4月中,武汉大学中南医院循证与转化医学中心团队在《柳叶刀》发表题为《对核酸检测(RT-PCR)结果为阳性的已出院新冠患者的系统性回顾和荟萃分析》(A systematic review and meta-analysis of discharged COVID-19 patients retesting positive for RT-PCR)的研究结果,在九个国家的117项研究中的19795名武肺出院患者中,有2669人为「复阳」患者。若以43项符合Meta分析的17774名出院患者中,复阳率为12.2%。

何柏良指出,虽然复阳患者检测出的病毒量很低,更没有人检测到活性病毒,预计很大机会属病毒基因残留,产生传播的机会亦很低,但中国卫生当局仍决定采取倾向严谨的防疫策略。

虽说复阳传播机会低,但中国媒体报道复阳个案时,不时会重提香港去年8月报告了全球首例新冠肺炎“二次感染”患者的病例。