北京取消数百航班 应对零星爆发冠状疫情

北京两个主要机场周五10月29日取消了数百个航班。中国各地正在收紧旅行条件，应对零星爆发的冠状病毒疫情。

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法新社说，中国于2019年底首次出现冠状病毒，在2020年春季之前，通过采取包括关闭边境在内的严厉措施，基本控制了疫情。

但在十几个地区，共产党政权正面临着零星的疫情爆发，这导致当局软禁了数百万人，加强了检测，并限制了各省之间的旅行。

不过，中国病例数量仍远低于大多数国家。周五，48人检测呈阳性，使本周的病例总数达到250例。

然而，在距离2月北京冬季奥运会几个月前，当局决心不冒任何风险。在首都，数以万计的居民被限制在家中，北京已报告了少量病例。星期五，居民们按照新的限制规定在北京的医疗中心外排起了长队。

24岁的软件开发人员Tu Anling（音译：涂安玲）告诉法新社，她不得不进行核酸检测，以便可以搭乘火车前往南方一千公里外的南京。她说："我原本计划在这里（北京）见朋友，但由于最近的疫情，许多人都突然决定不来了。

中国许多地区要求乘客在入境前进行阴性测试，特别是那些来自最近有病例报告的城市的乘客。

中国当局也在密切关注其他地区的情况。根据中国监测平台“Feichangzhun”的数据，首都两个主要机场约一半的航班在周五被取消。

昨天周四，有工作人员被确认为接触病例后，铁路当局下令两辆开往北京的列车停运，并对450多名乘客进行了检测。

由于担心新的疫情爆发，其他城市也收紧了限制。哈尔滨市当局已警告其1000万居民不要出行，当地三分之一的航班已经停飞。

目前全国大约有600万人被禁锢，包括兰州约400万人和位于蒙古边界的额济纳市的35,000人。