受美国制裁影响 华为前三季销售减三分之一

华为的业务受到特朗普政府实施的美国制裁的冲击（资料图片）

中国电信巨头华为受美国前总统特朗普政府制裁的影响，今年前三季的营销量同比减少三分之一。但拜登政府似乎要对华为松绑，据路透社引述消息说，拜登政府批准了数亿美元的芯片许可申请，允许华为购买用于视频屏幕和传感器等汽车零部件的芯片。

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华为集团周五10月29日的声明表示，该集团今年1月至9月的销售额为4558亿元人民币，比去年同期的6713亿元的销售额下降了32.1%。不过，其利润率上升了10.2%，比2020年同期8%表现更好。

该集团现任总裁郭平承认，消费者业务，特别是智能手机部门，受到经济形势的"相当大的影响"。但针对专业人士的业务活动，如该集团处于世界领先地位的5G设备，得到了"维持"。

法新社说，几年来，在美中贸易和技术战的背景下，华为一直处于中美竞争的中心。2019年，特朗普政府将华为列入黑名单，以防该集团获得美国的技术，这些技术对其产品至关重要。特朗普政府指责华为集团为北京的利益进行潜在的间谍活动，但没有提供证据。

法新社说，拜登政府继续坚持特朗普政府时期对华为的限制。

不过，据路透社今年8月25日引述两名知情人士透露，拜登政府批准了数亿美元的芯片许可申请，允许被列入黑名单的华为购买用于视频屏幕和传感器等（5G）汽车零部件的芯片。许可证的有效期通常为四年。

华为一位发言人对拜登政府批准购买美国芯片的“许可”未予置评，但表示：“我们现将自己定位为智能网联汽车的“零部件供应商”。

消息人士称，在供应商获得向华为出售数千万美元芯片的许可后，华为已要求这些供货商再次提出申请，希望将价值提高，例如增至10-20亿美元。