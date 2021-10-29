对华政策跨国议会联盟罗马论坛呼吁20国集团采取对华强硬政策

2021年的10月29日对华政策跨国议会联盟在罗马举行论坛，呼吁30日在同一城市参加峰会活动的20国集团领导人对不断侵犯人权的中国政府采取强硬政策。主席台右一为藏人行政中央司政边巴次仁。

20国集团领导人非正式峰会30日在罗马开幕的前夜，由世界各地两百多位民选议员组成的“对华政策跨国议会联盟29日在罗马组织论坛，邀请北京当局不愿与之对话或一再打压的群体的代表汇聚一堂，共同呼吁20国集团领导人将人权纳入议事日程，并对侵犯人权的中国政府采取更加强硬的立场。

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这次论坛活动可以说是针对中国政府的一次名副其实的对台戏，除来自世界五大洲的各国议员代表外，主要嘉宾都是中国政府打压的目标，近期持续面对北京方面军事压力的台湾中华民国外长吴钊燮将以视频方式发言，并与会场互动。藏人流亡政府，藏人行政中央司政边巴次仁亲自与会并发言。港版国安法下被北京通缉的香港民运人士，前香港立法会议员罗冠聪也是大会嘉宾，近年来，任意关押可能上百万人的再教育营，强迫劳动等事实曝光，令国际社会无法再对新疆维吾尔人受到的迫害视而不见。29日，世界维吾尔人代表大会驻伦敦办事处负责人，维吾尔族艺术家拉希马•马合木提（Rahima Mahmut）在论坛上代表这个族群发声。

虽然大国领导人峰会一向都伴随着会场外大大小小的各种抗议，也曾有民间团体在场外组织反峰会，但由不同国家民选代表组成联盟，挑头唱对台戏的情况实在也不多见。而且联盟成员所来自国家已达到21个，这次论坛活动因此在形式上也形成某种另类20国会议。

对华政策跨国议会联盟2020年6月成立时，成员由来自世界各地18个国家的民选代表组成，如今已经扩大到21个国家。联盟的目的是联手行动，共同应对中国提出的挑战，这次罗马论坛活动计划推出一项整体方案，推动各国停止向中国引渡异议人士，论坛也将制定方案，推动20国集团成员中的民主国家在2023年时全部通过马格尼茨基人权问责法案。马格尼茨基人权法案旨在制裁那些侵犯人权行为的责任者。目前。20国集团成员中，除美国外，加拿大，英国已经通过该法案。欧洲联盟也在2020年底通过了这项法案。澳大利亚和新西兰也在酝酿通过。