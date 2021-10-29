恒大在宽限到期前支付一笔美元债务利息 再次避免违约

彭博社报道，恒大集团在周五（10月29日）最后宽限期到期前支付了一笔巨额美元债务利息，这是恒大本月内第二次履行还款义务，再次避免了债务违约。

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背负3000多亿美元债务、中国最大房地产集团之一的恒大财务状况备受全球关注，其潜在倒闭的风险可能对中国经济形势产生影响。

恒大未能支付 9 月 29 日到期一笔美元债务利息，但获得一个月的宽限期到本周五截至。彭博社周五援引未具名消息来源指报道，恒大已向债权方支付了这笔价值 4750 万美元的债务利息。

尽管恒大在宽限期前履行了支付，但恒大股价周五上午在香港股市仍下跌了0.83%。

这是恒大一周以来第二次在截止日期前完成美元债务支付。恒大上周在宽限期尾声筹到8350万美元，支付了9月23日到期的美元债利息，惊险躲过违约。

恒大没有回应路透就此次支付的置评请求。

恒大危机爆发以来，中国当局始终未明确表示是否会出手协助集团纾困。彭博本周的报道说，北京正要求恒大老板、亿万富翁许家印用个人资产偿还集团债务。

法新社报道指，恒大危机反应中国房地产业普遍面临问题，在购房者对开发商破产风险担忧增加的背景下，中国新房价格六年来首次下跌。 一些规模不如恒大的房地产商也纷纷出现债务问题。 如评级机构惠誉和标准普尔降低了对佳兆业集团的评级，该集团在香港股市股价周四应声下跌了 18%，至周五早跌幅仍超过 2%。

佳兆业2021年在中国上市房企综合实力排名23位， 2015 年的违约使它成为首家出现美元债务违约的中国房地产集团。