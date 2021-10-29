新香港选举：将卸任议员问计中联办须否「安排竞争」

中国人大通过香港选举新规，3月30日，香港政制及内地事务局局长曾国伟，香港特别行政区行政长官林郑月娥及香港政制及内地事务局常任秘书长唐润光在新闻发布会上致辞。

立法会选举提名期明(30日)天展开，为免因为缺乏主流民主派参选而造成「清一色」建制派自动当选现象，不少建制派中人均表示，是次选举会是一场有竞争的选举，有关「精神」不单影响地区直选，部分一向由业界推选代表而自动当选的功能组别，即使已有接棒人选，仍问计于「理论上」不应插手香港内部事务的中央政府驻港的联络办公室，是否需要「安排」其他人参选，使选举看来有竞争，把中联办协调选举这没有公布的官方职能公诸于众。

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事缘已循进出口界自动当选四届共十七年立法会议员的黄定光，在72岁之年决定不再连任，并已觅得接棒人，昨(28日)午更为此走进中联办。他其后向传媒表示，将交棒予本身是律师的全国政协委员黄英豪，此行主要希望了解当局对黄英豪自动当选的意见，以及是否需要安排其他合适人士选参选。

他未有向传媒透露与中联办那位官员会晤，但就引述对方称，中联办认为有竞争是好事，但要顺其自然，亦要尊重商会意见。黄续称，他会再看看商会有没有其他会员有意参选。

根据中联办官网，其主要职能有五项，分别是联系北京政府其他驻港机构、协助中国内地管理在港的中资机构、促进中港交流、处理涉台事务，以及「承办中央人民政府交办的其他事项」，未知协调选举是否北京政府交托中联办的事项，但至少过往未有公布。

进出口界选民原包括领有进出口应货税牌照或政府指定进出口界商会成员，理论上包括在人口普查中报称从事进出口行业的在职人士，但由第二届的1998年起，便由建制派人士自动当选。其他商会或工业界别，其候选人亦多由界别内的联会决定，不时出现自动当选的情况，相关候选人亦与中联办保持良好关系。

地区直选方面，在主流民主派退出战场后，亦可能出现自动当选的情况。新选举制度下，香港将划分十区，每区采「双议席单票制」，作为建制派第一大党的民建联已决定每区均派人出选，而亲北京的工联会亦会派出三人在三个选区出线，但自由党则放弃直选，转攻选举委员会议席，令部分选区可能只有两名建制派出选而自动当选的情况，以往十多二十人争七至九个议席的竞争激烈情况将不再复现。

港澳研究会副会长刘兆佳估计，无论是非建制、泛民、第三条路线或反对派人士，都看不到有很多人透露有兴趣参选，在此情况下，部分选区没有非建制参选人，以及两席全落入建制手中，均不足为奇。

但中国人大常委谭耀宗昨日仍然向传媒表示，今次选举的议席有所增加，相信会吸引各阶层、来自不同团体，有意改善民生、促进经济的人士参选，是一场有竞争的选举，相信不会「清一色」。