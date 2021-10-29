民阵已解散 港警搜四「相关」团体 被搜社民连斥属政治恐吓

每年举办7.1大型游行的民间人权阵线（简称民阵）8月中解散前，未有按警方要求提交其活动及资金等资料，事隔近半年，警方以民阵未交资料为由，搜查与民阵相关的四个地点，包括社会民主连线(社民连)位于长沙湾的会址、平权团体「香港彩虹」会址，以及民阵前召集人陈皓桓两个曾居住的地点。行动中，警方未取走物品，亦未有人被捕。

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昨(28日)早奉召回来开门让警方搜查的社民连主席陈宝莹，事后引述警方说，社民连在2019至20年间曾收取民阵信息，故取得法庭手令来搜查，看看社民连有没有民阵的资料。她对警方行动大表不满，指民阵高峰期时，成员团体过百，每个成员团体都能取得民阵的信息，为何因此单单搜查社民连和其他三个地方？他直指警方的理由「非常荒谬」，对社民连和民间社会是一个政治恐吓，造成寒蝉效应。

另外，警方昨天搜查的四个地点中，「香港彩虹」并非民阵成员团体，未知警方是混淆了民阵另一成员团体「彩虹行动」抑或是因为民阵前召集人岑子杰是「香港彩虹」干事，才上门搜证。不过，由于警方搜查的「香港彩虹」会址已退租，门亦上锁，警方最终未有进入上址。

2002年成立的民阵，并未注册为公司或社团，在与警方开会多年商讨游行集会安排后，警方今年4月26日以民阵涉嫌违反《社团条例》为由，要求民阵在十日内提交过去十五年曾举办的游行集会资料和收入来源、户口号码等六项数据，民阵在5月5日限期日前回信警方，称民阵不认同临立会引入的社团条例，更不认为民阵属非法社团，不会逐一响应警方提问。及至8月15日，民阵宣布解散，警方当日宣称，仍在跟进民阵涉嫌违反《社团条例》内的罪行。另外，曾任召集人的陈皓桓、岑子杰、区诺轩和范国威等人也因不同罪行被判囚或还柙。