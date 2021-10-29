COP26全球气候峰会 中国正式提新气候承诺 法媒悲观结果

就在 COP26 开幕前几天，世界温室气体排放大国中国保证将分别在“2030 年之前” 达到二氧化碳气体排放峰值，以及在“2060 年之前”达到碳中和的目标。

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10 月 28 日周四，联合国宣布，在应对全球变暖的重要会议 COP26 开幕前三天，全球碳排放大国 - - 中国正式提交了新的气候承诺。 北京因此承诺，在中国的这项“国家贡献”（NDC）中提及，“2030 年前”达到排放峰值和“2060 年前”实现碳中和，这些目标与习近平主席的声明一致。

中国国家主席习近平将不会参加即将在罗马召开的G20峰会以及在苏格兰格拉斯哥举行的本次联合国气候大会第26次会议。当然还有接下来的中非峰会，估计习近平也不会前往，实体与会。 根据法国媒体，这是中国孤立的象征。

中国于 9 月 22 日提出了到 2060 年实现碳中和的计划，也就是说，尽可能全部吸收掉它所排放的二氧化碳量。。对于造成全球温室效应，占了全球废气排放量 28%、以及全球消费媒体量的54% 的这个国家来说，这是一个非常大的飞跃进步！ 世界第二大产油国俄罗斯于 10 月 13 日也紧随其后仿效中国，10 月 23 日紧随其后的是第三大产油国沙特阿拉伯。

中国承诺：空气中碳含量浓度降低逾 65%

发布在联合国气候变化框架公约 (UNFCCC) 网站上的这些中国的新承诺同样还规定，与 2005 年相比，把空气中碳含量浓度（二氧化碳排放量与 GDP 相比）降低 65% 以上。

虽然中国之前的这项“国家自主贡献”（NDC）中提及国家自主贡献承诺到 2030 年将其碳强度降低 60% 至 65%，并在“2030 年左右”达到排放峰值，但北京在其目前的国家贡献主张中提醒说，发达国家必须“承担历史责任，坚决地继续在减少废气排放上起带头作用”。

根据 2015 年召开的全球气候变化峰会所签署的巴黎协议，该协议标示了将全球暖化控制在温度上升要远低于 +2°C 标记的雄心，如果可能的话，与前工业化时代相比 只能上升+1.5°C，所有签署国必须每提交没5年向上修订这项“国家自主贡献”（NDC）的数据。

造成全球温室效应的废气排放量，占了四分之一以上的中国，因此在本周日在格拉斯哥（苏格兰）正式开幕的 COP26 全球气候变化峰会上，受到万方瞩目。虽然，尽管习近平不会前往格拉斯哥，但联合国周一表示，最近几周做出的新气候承诺仍在将世界推向温度升高 +2.7°C 的“灾难性”变暖。

法国媒体已悲观地指出：会再一次老戏重演，10月31日至11月12日在苏格兰的格拉斯哥举行的 全球暖化峰会COP26，这又会是一次所谓的“最后一次机会峰会”，将会根据一成不变的戏剧结构将上演，也就是：国家元首和政府首脑将真诚地抗议，非政府组织将指责这些政要们在撒谎 - - 这也非错误的说法 - 通过敦促他们要转变为废气排放量的去增长 - 幸运的是没有机会做到这点- - 然后企业们会抱怨，因为技术进步将在讨论中被遗忘。 同样这也会发生在核能问题上，这也是在些政要圈中禁止的主题。 直到下次的 COP27，一切都可以再重新开始。