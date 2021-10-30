中国强力清零 北京市要求市民推迟结婚

距离冬奥会不足百日之际，北京市周日下令关闭部分影院应对新一波新冠疫情，中国当局为落实清零政策大动干戈，新一波疫情虽扩至14省，然而两周以来中国全境确诊不过三百多例。

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比起全球其他地区每日确诊病例，中国两周来新确诊病例的数字显得微不足道，但是中国当局不惜一切实施零容忍政策。只要出现确诊病例，政府就会不惜一切代价采取封闭隔离措施，力求斩草除根。

在北京，位于天安门广场以西居民超过百万的西城区宣布，所有影院关闭直至11月14日。当局采取如此严厉措施，据指因为周六全国新确诊59例，是九月中旬以来最高纪录，然而北京只有两例确诊。

北京连日来已经封闭了出现疫情的小区，关闭部分学校和商店，延迟一年一度的马拉松比赛，市政府同时从严惩治违反防疫规定的餐厅和诊所。

中国卫生部发言人米锋周六称，“疫情呈快速发展态势”，“防控形势严峻复杂”。为预防疫情扩大，中国目前已有数白万人被实施隔离，西北大都兰州市400多万人连日来处于封锁之中，星期二开始，除非必要，当地所有居民禁止出户。所有小区全封闭管理，每天每户只能派一人外出一次。

星期五，北京将近一半航班取消，北京市当局要求市民不要离开首都，要求市民推迟结婚日期。北京市还宣布，“未进行加强免疫接种人员不得从事重点岗位工作。”

中国国家卫建委宣布，黑龙江省黑河市已发生社区传播，与黑河相邻的齐齐哈尔市周六宣布全市进入紧急状态。