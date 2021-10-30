习近平缺席G20 新华社公布重要指引释疑？

中国国家主席习近平将近两年未跨出国门一步，也缺席即将召开的两场极其重要的国际峰会--G20峰会与气候峰会。外界猜测诸多，于是，中方在G20峰会前夕宣布王毅将以习近平“特别代表”参加，与此同时，新华社还公布了习近平有关历次G20的“重要指引”，颇有意味。

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新华社公布的这份名曰『习主席历次G20论述，为完善全球经济治理提供重要指引』似乎在为习近平不能亲临国际会场辩护，暗示习近平虽然不亲自出席，依然能提供重要的理念指引。也许外间舆论多以为这是老生常谈，对内自说自话，这一“重要指引”并无引起多少注意。

20国集团虽然创立于2008年，但“重要指引”仅限于习近平掌权之后，文章称，2013年以来习近平出席历次G20峰会，“倡导平等、开放、合作、共享的全球经济治理观......为解决全球发展面临的重大现实问题、完善全球经济治理提供重要理念指引”。

根据“重要指引”，习近平2013年就“站在推动全球经济更加平衡及可持续增长的高度”，提出了一系列新理念。2015年在峰会上“点出世界经济的病灶所在”；2016年杭州G20，习近平指出“二十国集团要与时俱进、知行合一、共建共享、同舟共济、为世界经济繁荣稳定把握好大方向”；2017年习近平在峰会上提出，二十国集团要坚持开放发展，互利共赢，支持多边贸易体制；2018年习近平则强调多边主义是应对重大危机的制胜手段；2020年习近平以视频形式出席，强调做好常态化疫情防控，二十国集团应遵循共商共建共享原则，坚持与时俱进。

2021年，习近平来不了啦，他会对大会说些什么呢，“重要指引”已经公布，习近平的话似乎都包含在里面。中国外交部发言人汪文斌公布王毅代表习近平出席峰会时说，G20应坚持多边主义，发扬团结合作精神，求同存异，就抗击疫情，恢复世界经济、促进包容，可持续发展凝聚共识，合力应对共同挑战。

这些话中方在以前的G20都重复过了，看来也是习近平准备在视频上要讲的？

不过，仅仅满足于新华社的“重要指引”仍然是不能释疑的，海外近来一直在疑问，作为一个世界大国的领袖，如此长时间不肯走出国门，是十分罕见的。

纽约时报报道，出于防疫，自2020年初以来，习近平没有离开过中国，也没有接待过外国访客，影响了外交。

一般都认为，中国现在与西方关系恶化，习近平如能如以往一样出席重要国际活动，让领导人面对面会晤，其实有助于化解紧张关系。但美国之音援引伦敦大学国际经济学教授保拉.苏巴奇分析，习近平缺席G20以及气候峰会，传达了一个信息，那就是，他与西方领导人同处一室已经感到“不舒服”，担心被“围殴”。

还有的分析指出，习近平缺席是因为20大临近，忙于自我接班，内部先要搞定。

法国世界报则分析说，“习近平缺席G20峰会和联合国气候大会，是中国孤立的象征“。

不知新华社公布”重要指引“，能否起多少指引作用？习近平不出国门，疑团是越来越大了。