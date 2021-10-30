对华政策跨国议员联盟20国峰会前呼吁共同应对中国挑战

20国集团领导人非正式峰会登场30日登场在即，呼吁关注中国人权状况的场外集会抗议活动今年获得了由21国家的200多名议员组成的对华政策跨国议员联盟(IPAC)的响应和支持。

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跨国议员联盟29日在罗马组织论坛活动，来自c15个国家的议员到场。正在中欧国家访问的台湾中华民国外长吴钊燮通过视频讲话，并与会场互动。藏人流亡政府-藏人行政中央司政边巴茨仁，流亡伦敦的香港前立法会议员罗冠聪，流亡德国的香港社运人士邝颂晴，流亡英国的社运人士刘祖迪，世界维吾尔人代表大会伦敦分处负责人拉希马•马合木提都应邀与会，并发言。跨国议员联盟希望借这次活动向20 国领导人发出一个强烈信号，推动民主国家对中国采取更加强硬的立场。

积极推动了此次罗马论坛活动的法国参议员André Gattolin向本台表示，新冠疫情封禁措施后，联盟成员首次线下活动已属不易，有15个国家的议员亲自前来，而在应对中国挑战问题上非常积极的澳大利亚和新西兰的成员因为疫情限制措施，未能成行。此外，议员们过去虽然曾就台湾问题或西藏问题举行过跨国会议，但如此规模，如此团结的活动的确是可以说是首次，更何况各国不同政治派别的议员都有参与。但他表示，这也反映出民主国家面对的中国挑战之严峻。他表示，中国很强大，利用一切手段施加影响和进行干预。跨国议员联盟就是要通过议员行动，去挑战中国政府在国内的行动以及在国外越来越有扩张性的行为，这不只是指中国在南海的活动，也包括中国在世界各地试图影响各国政策，破坏民主国家基本价值，破坏民主体制原则与自由的努力。

跨国议员联盟罗马论坛为海外人权活动提供了一个新的平台。

罗冠聪：“(IPAC)是一个很重要的组织，汇聚很多不同国家的议员，然后去对如何看待中国的威权崛起 这样一个非常重要的问题，做出思考和整合，我觉得这是一个非常重要的场合。另外，它与G20峰会几乎同时，可以对很多世界领袖发出一个很强硬的讯息，也就是必须要认真对待中国的威权崛起，推动民主国家制定对策，让中国受到制衡。”

邝颂晴：我觉得(IPAC)最特别的地方在于它跨党派，是针对中国政策成立的平台，可以让议员与不同范畴的人权斗士也可以在这个平台上分享对中国议题的看法，一起促成一些活动。所以我觉得这个平台非常有意义，而且它有办法推动各国政府对中国态度的转变。

拉希马-马合木提：“今天的这次聚会不光关系到维吾尔族问题、台湾问题、香港问题，还有中国很多不同意见的人权人士，他们也遭到中共的迫害。所以这样一个跨国平台很重要。”