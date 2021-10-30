美国与欧盟就取消钢铝关税达成协议

美国与欧盟周六达成贸易协议，取消钢铝关税，美国与欧盟的钢铝关税贸易争端得以化解。路透社称，该协议不仅将使欧洲钢材免税出口美国，将使美欧每年免除超过100亿美元的出口关税，而且也使美国与欧盟结为共同对抗中国的统一阵营。

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路透社报道，美国商务部长雷蒙多周六在宣布这一消息时表示，2018年时任总统的特朗普征收的钢铝关税将继续有效，但欧洲进口钢铁将被豁免，前提是进口的钢铁完全在欧盟生产。

作为回报，欧盟27国将暂停美国进口产品的附加税，波本威士忌和哈雷‧戴维森公司（Harley-Davidson）的摩托车等，附加这些商品的进口税率12月1日起将将减少到 50%。

2018年，时任总统特朗普以国家安全为由，对来自欧盟和中国的进口钢征收25%的关税，对进口铝征收10%的关税。

欧盟随后进行了报复，对美国进口产品包括波本威士忌和哈雷‧戴维森公司（Harley-Davidson）的摩托车等征收附加关税。

据美国商务部长雷蒙多表示，美国和欧盟也将放弃向世贸组织提出投诉。

据熟悉谈判的三位消息人士透露，该协议将允许欧盟每年免税向美国出口330万吨钢材，低于配额制度。在获得商务部的同意后，欧洲还将能够每年增加一百万吨免税钢材出口。