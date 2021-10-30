马克龙会晤印度及印尼领导人 加强与印太地区合作关系

在罗马20国集团领导人峰会期间，法国总统马克龙周六与印度及印尼领导人会面，马克龙称，希望加强法国与印太地区国家的伙伴关系。

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法新社报道，马克龙周六分别与印度总理莫迪及印尼总统佐科举行了会晤，马克龙与两位领导人讨论了印太地区局势。寻求印太地区经济地位不断提高并受中美竞争影响，法国寻求增强在该地区的影响力。

据法国总统府发出的声明指出，法国和印度两国表明，希望加强在印太地区的战略合作，并强化双边关系，区域和国际合作。法国和印度会下周将在巴黎举行战略对话，内容涵盖双边、地区及国际议题，并指两国在印太地区的行动需要根据互信及独立的原则。“法国最早是和印度一起在2018年确定其印太战略”。

爱丽舍宫的声明并称，法国与传统盟友美国的关系受到澳英美联盟（AUKUS）引起的潜艇协议纠纷影响而一度陷入僵局，法国方面之后表示视印度为印太地区的主要伙伴。

此外，除了最近购买了法国阵风战机的印度，法国也试图加强与印太地区其他国家的关系，如马来西亚和东南亚人口大国印尼。

在与印尼总统佐科的会晤中，双方决定加强战略伙伴关系。法国外长勒德里昂即将出访雅加达，印尼也将取代意大利，担任G20轮值主席国。马克龙和佐科还讨论了“在2022年上半年法国担任欧盟轮值主席国后，东盟和欧盟之间的协调，其中印度尼西亚发挥着举足轻重的作用。”

马克龙周六还与韩国总统文在寅进行了交谈。爱丽舍宫表示，双方“同意为使印太地区的稳定和繁荣共同努力，并捍卫民主价值观以及主权和独立原则。”

另外，印度总理莫迪周六与教宗方济各会面，讨论应对贫穷及气候变化等议题，莫迪并邀请方济各访问印度。方济各曾多次表示有意到访印度，如果可以成行，方济各将会是自1999年时任教皇的约翰保罗二世之后，踏足印度的第二位教皇。