G20领导人峰会表态支持全球税改协议

正在罗马举行的G20领导人峰会表态支持全球税改协议，为旨在结束"避税天堂"的历史性协议开了绿灯。此次峰会也被视为决定即将在格拉斯哥举行的联合国气候变化大会成败的关键。峰会公报草案提到，二十国集团领导人承诺加紧努力，将全球温度升幅控制在摄氏1.5度之内。

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法新社消息，在经合组织的倡议下，占全球GDP90%以上的136个国家，10月初承诺将更公平地向跨国公司征税，并从2023 年起实行15%的最低全球企业税率。

周六在罗马举行的G20国家领导人峰会为这一历史性的全球税改协议开了最后的绿灯。美国财政部长珍妮特·耶伦表示，20国集团所有国家的领导人都批准了这项新的国际税收规则的历史性协议，并将写入周日的G20罗马峰会最后宣言。

法国经济部长勒梅尔表示， “这是一场真正的税收革命"。法国自2022年1月起将担任欧洲理事会轮值主席国，勒梅尔表示，将借此机会“具体执行该协议”。

德国总理默克尔表示，“最低公司税是一项巨大的成功，这是公平的明确信号。”

二十国集团领导人峰会周六在意大利首都罗马开幕，会议重点讨论应对新冠疫情、推动经济复苏和应对气候变化等全球重大议题。

东道主意大利总理德拉吉在二十国集团领导人峰会表示，目前已经非常接近世界卫生组织目标，在2021年底全球40%成人人口接种新冠病毒疫苗。

德拉吉表示，富裕国家超过70%的成人已至少接种一剂疫苗，但贫穷国家接种率降至3%，这个差距在道德上不能接受，减弱全球复苏。他希望2022年中，全球可以达到70%成人接种。

法新社称，中国和俄罗斯两大国家元首双双缺席罗马，仅以视频方式与会发表讲话。习近平和普京都呼吁与会国，"加快互相承认其他国家生产的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫苗"。普京并指出，世界卫生组织审批疫苗的决策应加快。

另外，气候变化也是此次峰会重点之，并将为即将在苏格兰格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会（COP26）做准备。

路透社报道，峰会公报草案提到，二十国集团领导人承诺加紧努力，将全球温度升幅控制在摄氏1.5度之内。

英国首相约翰逊在会前警告，全球领导人必须加强应对气候变化，如果不采取更多行动，未来的世代会面对饥饿、冲突和大规模移民的风险，全球文明会好像古罗马帝国一样迅速崩溃。

正在罗马出席二十国集团峰会的联合国秘书长古特雷斯周六在新闻发布会上表示，即将在格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会极有可能面临无果而终的风险，但现在行动起来为时不晚。

古特雷斯警告称，即使当前各国政府提交的雄心勃勃的气候行动承诺（即“国家自主贡献”）全部兑现，全球气温仍将在本世纪升高2.7℃。这将会产生灾难性的后果。

古特雷斯说：“如果我们想要取得真正的成功，需要展现更大的雄心，并采取更多的行动。” 他表示，只有激发更大的政治意愿才有可能做到这一点。这需要信任，而目前最缺失的就是信任。

古特雷斯指出，二十国集团成员国之间，以及发达国家和发展中国家（包括新兴经济体）之间都存在着“危险程度的不信任”。这种不信任根植于不公正、不平等和地缘政治分歧。他强调：“本次二十国集团峰会最重要的目标必须是通过解决不信任的根源，重建信任。”