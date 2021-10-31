格拉斯哥气候峰会：约翰逊警告格拉斯哥会议如失败将"全盘皆输"

联合国气候峰会周日在苏格兰格拉斯哥开幕。英国首相约翰逊警告：如果格拉斯哥会议失败，将"全盘皆输"，约翰逊强调世界各国领导人采取新的的紧迫性。本届联合国气候变化大会主席夏尔马也呼吁各国共同努力，避免全球暖化带来最具灾难性的影响。

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法新社消息，约翰逊周日在罗马G20峰会的记者会上表示，“如果格拉斯哥(气候峰会）失败了，那就"全盘皆输""无可挽回"了。”约翰逊并表示，届时，巴黎协定也将付诸东流。

约翰逊表示，“我们在G20峰会上(在气候变化问题上）取得了合理的进展，但这还不够”。约翰逊表示，预计周日在苏格兰格拉斯哥开幕的联合国气候大会有60%的成功机会，约翰逊说，接下来的几天将“非常艰难”。

为期两天的20国集团（G20）领导人峰会在意大利罗马闭幕，法新社报导，根据峰会发表的最后公报，要落实全球平均气温增加不超过摄氏1.5度的目标，并采取有意义和有效的措施。G20会员国并承诺，针对碳排放要采取行动。但是实现净零碳排放，并没有设定具体目标。G20会员国碳排放占全球总量的80%。

约翰逊对G20峰会上的承诺表示欢迎，但形容是“迅速变暖的海洋中的水滴”，约翰逊表示，很多国家公布了减少温室气体排放的计划，但这还远远不够，英国政府的目标是在2050年实现碳中和。

约翰逊表示，“如果我们想防止格拉斯哥气候会议失败，那么这种情况就必须改变，否则，巴黎协定将是“白纸一张”。约翰逊称，格拉斯哥气候大会能否取得进展，取决于所有人的意志和勇气。

而在周日开幕式上，本届联合国气候变化大会主席阿洛克·夏尔马(Alok Sharma）呼吁各国共同努力，避免全球暖化带来最具灾难性的影响。

夏尔马强调，11月12日闭幕的这场峰会，是按照巴黎协定目标将全球升温幅度控制在摄氏1.5度内的"最后、最佳希望"。他表示，全球各地都已透过"洪水、龙捲风、野火、破纪录高温"等现象，切身感受到气候变迁的影响。

夏尔马在开幕式说，"我们知道，我们共有的星球正越变越糟"，气候变迁的脚步并未因新冠疫情爆发而暂停。联合国气候大会因疫情被迫延期1年。他呼吁："如果我们立即行动，并且齐心合力，就能保护这个珍贵的星球。"

在开幕式结束后，各国官员们开始着手处理一系列程序问题。周一各国领导人将齐聚苏格兰最大城格拉斯哥，也显示各国遏制温室气体排放与应对气候变迁所做的努力。

本届峰会中，谈判代表将努力解决自2015年巴黎气候协定达成至今仍悬而未决的问题，并设法加紧努力，防止本世纪全球气温较工业化时代之前水平上升超过摄氏1.5度。

为期十多天的联合国气候峰会在格拉斯哥召开之际，大批示威者抵达苏格兰当地集会，呼吁世界各国领导人对气候变化采取行动。示威者在市中心高举"别只说不做"和"停用化石燃料"等标语。

瑞典"环保少女"通贝里也从伦敦搭乘火车抵达，她由大批警员护送前往格拉斯哥。

主办单位估计，下月5日举行的大型示威活动，将有多达10万名来自全球各地的关注环保人士参与。

苏格兰警方部署6千警力和5百名军人维持秩序。