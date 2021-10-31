罗马G20：习近平的空椅子让人们担心

G20 国家元首和政府首脑峰会于2021年10月30日在意大利罗马举行。

罗马G20峰会被认为是第26届联合国气候大会的前奏和垫脚石。然而，这次G20却是在没有中国--这个排在美国之前的世界最大温室气体排放国首脑--以及没有俄罗斯首脑出席的情况下举行的。

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据联合国的说法，世界各国现在的减排承诺，将导致地球气温增2.7°C的"灾难性"变暖。需实施更加严厉的减排措施。

但是，G20峰会却在没有中国--这个排在美国之前的世界最大温室气体排放国的首脑以及俄罗斯的首脑的情况下举行，因为习近平和普京因疫情状况而被扣留在他们的国家。

空椅子

法新社说，他们在周六的金融和健康会议上通过视频会议发言，并将在周日再次发言。但他们在罗马的空椅子让一些人担心会错过创造历史的机会。

意大利总理马里奥-德拉吉在G20峰会开幕式上说："从大流行病到气候变化，再到公平和公正的税收，独自行走不是一个选项。”

专家们说，最好的情况是G20公报呼吁在未来十年提高减排的雄心。E3G的分析师Alden Meyer说："如果中国不在这十年里做更多的事情，就没有机会实现将升温控制在1.5℃之内。

科幻小说

北京周四公布的新"国家贡献"中，中国承诺"在2030年前"达到排放峰值"，在2060年前"实现碳中和。

这些承诺之前已经由习近平主席公开作出。也就是说，在2030年之前，中国可以继续无限制地增加排放量。至于2030年中国碳排量的高峰值是多少，北京没有明确。

中国还承诺，与2005年相比，将其碳强度（二氧化碳排放量与国内生产总值之比）降低65%以上，将非化石燃料的消费比例提高到25%，增加太阳能和风能方面的能力。

但环保人士认为，这些承诺不足以将全球变暖限制在2度以下。

一些人曾希望这中国能在2030年之前远离煤炭，达到排放峰值，并在未来五年内减少重工业（水泥、钢铁、铝）的污染。

亚洲绿色和平组织的李硕观察到："在体制内，对实现符合国际愿望的更宏伟的目标有很多阻力。

他说，"如果我们等到2030年（开始减排），那么，在2030年和2060年之间，需要遵循的曲线是如此陡峭，以至于有些人将其视为科幻小说。”