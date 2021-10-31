G20场外互动 中美未碰肘 美欧秀亲密

罗马G20闭幕了，会场上是讨论诸如全球最低企业税，气候等大问题，会场外还有相当重要的“公关”。中国国家主席习近平缺席似乎没有太多影响大会场内外的气氛，美国总统拜登倒有点像好好先生，一个劲抚慰老欧洲。在盟邦内部，法英两国的“争鱼大战”还没有分晓。

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“小圈子假民主” 北京不感冒

中国国家主席习近平未与会，一些观察人士原来看好的拜习会泡汤，但美国国务卿布林肯与中国外长王毅还是举行了会谈。从视频看，会谈在罗马一家酒店举行，布林肯抵达会场时，王毅已在场等候，两人停留片刻合影，没有进行礼节性的握手或碰肘，随后入座谈正事。

王毅见布林肯前，先与“老朋友”俄罗斯外长拉夫罗夫会面，到底是老朋友，王毅说话很随便：要同俄罗斯一起高举多边主义旗帜，“反对‘小圈子’、‘假民主’、‘新冷战’等邪门歪道”。

与布林肯则是两人继阿拉斯加首次会谈后，第二次会面。这次没有上次那样充满火药味的激烈场面，阿拉斯加那次，布林肯沙利文照例批评中国人权，没想到杨洁篪王毅表示““中国人不吃这一套，美国没有资格居高临下同中国说话”。我们拒绝“你们从实力的地位出发，同中国谈话”。

布林肯与王毅，这是第二次会面，比起第一次，这次有点“小冷战”，“碰肘”事小，礼节事大，中国媒体都注意到双方未碰肘的冷冰冰场面。一上来就来“干货”，开谈。谈什么，最要紧的是台湾，这是中方的“重大核心关切”。

美国近来在台湾问题上的传统立场似有所松动，拜登日前曾讲过，一旦台湾遭到对岸攻击，美国会捍卫台湾，后来美方把这一表述略略淡化，但布林肯日前一句美国鼓励联合国成员国支持台湾参与联合国系统，让北京大动肝火，台湾中华民国总统蔡英文也直言不讳，证实美军在台培训国军，北京更不高兴。

星期日，布林肯告诉王毅，美国反对北京加剧台湾紧张局势的行动，反对北京任何单方面改变台海现状的举动。布林肯也告诉王毅，华盛顿的“一个中国”政策并没有改变。布林肯谈到中国破坏国际秩序与违背价值观和利益的行动，包括对人权、新疆、西藏、香港、东海、南海的行动。布林肯也重申两国可以开展合作的领域，包括朝鲜、缅甸、伊朗、阿富汗和气候危机。

王毅紧盯台湾议题不放，根据中国外交部官网，王毅说：“台湾问题是中美之间最敏感的问题，一旦处理失误，将对中美关系造成颠覆性、全局性破坏”。王毅“奉劝”美方意识到“台独”的危害，“我们要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策”。

当日，美国有线电视网CNN追问布林肯，是否一如拜登10月21日对CNN所言，美国会在台湾遭到中国攻击时保护台湾？布林肯回答，美国坚守台湾关系法所赋予的责任，包括确保台湾有能力自我防卫对抗任何侵略行为。

拜登抚慰老欧洲

与中美冷冰冰，谈“干货”大相径庭，拜登这次在罗马，尽力安抚欧盟的领袖们，力图磨平棱角。法新社评论，从取消钢铁税到与法国总统马克龙的亲密表现，乔.拜登向盟友们展示亲密。

G20除了大会，各国领袖之间小会频频，星期天，G20最后一天，拜登与欧盟委员会主席一同出现在记者面前，庆祝“大西洋两岸的新纪元”。两人宣布特朗普时代启动的有关钢铁的争议已成过去，承诺美欧协商应对气候变化，抵抗中国竞争。拜登说，他看到了“这就是我们合作才最有力量的证据”。

特朗普一度冷对欧盟，欧盟委员会主席冯德莱恩说：“现在，我们恢复了互信和联络”

为了磨平潜艇危机带来的嫌隙，78岁的拜登总统亲临法国驻梵蒂冈大使馆，不停地与马克龙握手，拍肩，表达他对拉法叶特的祖国的热爱。拜登承认在潜艇危机一事上美国“很笨拙和不够优雅”。还说“我们没有比法国更古老、更忠诚、更体面的盟友”。

美国对头习近平和普京抵制本届G20，拜登却春风得意，拜访大会主席、意大利总理德拉吉，会晤法国总统马克龙、德国总理默克尔，英国首相约翰逊，拜登还会见了很可能继承默克尔大位的德国社民党领袖肖尔茨。

当然，拜登周日傍晚还是没有忘记对媒体说一句，对习近平和普京缺席G20，中俄没有在气候问题上投入更有力承诺感到遗憾。

一名白宫高官私下对法新社表示，美国阿富汗撤兵未征询盟邦意见，美欧关系有点冷，最珍视大西洋联盟的拜登，会尽可能与盟友加深理解和沟通。这位高管同时否认欧美在针对中国的问题上有分歧，美欧对面临的“挑战的性质”“看法高度一致”。

英法争鱼大战待分晓

英国脱欧年初全面生效，一些法国渔船未获伦敦当局核发捕鱼执照，巴黎大为不满，威胁若没有更多法国渔船获得英国捕鱼执照，11月2日起巴黎将禁止英国渔船在法国港口卸货，甚至将强制检查所有从英国带进法国的产品。

英国首相约翰逊和马克龙赴罗马前各自通过媒体放话，约翰逊指责法国对待英国的做法不公正，马克龙威胁英国再跟欧盟对立下去，信用将大大受损。

两位在罗马见面了，会面后，马克龙对媒体表示，“球现在踢到了英国那边。”约翰逊在另一场新闻会则回应，“法国应先取消对英国的制裁威胁”。

这里涉及的是具体的利益，互不相让，最后还得找到一个解决办法。两人都表示希望“降级”，但都指对方负有责任。