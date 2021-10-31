G20峰会：拜登对中俄没有承诺应对气候变化表示失望

为期两天的20国集团领导人峰会周日闭幕。美国总统拜登周日表示，在罗马举行的G20领导人峰会在气候、疫情和经济方面取得了“切实”的成果。拜登对俄罗斯及中国没有承诺应对气候变化表示失望。意大利总理德拉吉称会议取得圆满成功。

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法新社消息，拜登在罗马峰会结束的新闻发布会上表示：“我相信我们在气候、控制疫情和经济领域都取得了切实的进展，这部分归功于美国的决心”。

拜登并表示，对俄罗斯及中国没有承诺应对气候变化表示失望。周日在格拉斯哥举行的联合国气候峰会，中国国家领导人习近平再次缺席，其"减碳豪语"也因限电危机改弦易辙，让各国失望。据《华盛顿邮报》披露，美国总统拜登曾私下以"Bullshxx"抨击"全球最大污染者"根本不会兑现减碳承诺。而目前全球最大碳排放国就是中国，所以拜登指责的对象就是中国。

法新社报道，本届G20领导人峰会东道主意大利总理德拉吉周日表示，与会各国领导人在"化解全球暖化威胁"上取得重大进展，他并赞扬峰会圆满成功。

法新社报导，德拉吉表示，这是首次20国集团所有会员国一致认同，遏止全球平均气温增加不超过摄氏1.5度的重要性，科学家认为，这个目标对避免气候灾难至关重要。

德拉吉在闭幕记者会表示："直到数日前，还是有不少国家不愿意配合我们的立场，但最后他们都让步了。"德拉吉并表示，G20的各国领导人已达成实质承诺，"说三道四很容易，但具体落实真的是非常非常困难"。

在意大利罗马举行的二十国集团峰会结束，与会国家发表联合公报，促请各方采取有效行动和有意义的措施，将全球气温升幅控制在摄氏1.5度之内；各国同意在今年年底前，停止资助海外燃煤发电项目，协助发展中国家尽快淘汰燃煤发电厂，不过，公报没有指明要在2050年达到碳中和。

意大利总理德拉吉表示，在现行政策下，气候变化对世界环境和人口的影响会是灾难性，应对气候变化的斗争涉及全世界，必须团结一致。