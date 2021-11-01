中国：上海迪士尼乐园因新冠疫情闭园

2016年开园的上海迪士尼游乐园，因一名游客在游览之后，回到上海附近省份的家中，进行的新冠检测呈阳性，而不得不关闭大门。乐园什么时候重新开放还没有具体的说明。

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2019年底发现新冠病毒，中国是第一个受到病毒袭击的国家，也是第一个在采取了非常严格的防疫措施，其中包括实际上关闭边境的措施之后，在2020年春季基本控制了疫情的国家。法新社指出，中国政府正在继续执行零感染的政策，在明年2月北京冬奥会之前，这一政策将会进一步加强。

自从10月底，中国北部地区，包括首都北京，再次出现新冠感染病例以来，这个亚洲巨人一直处于紧张状态。周一（11月1日）宣布：在过去24小时内新增92个感染病例，这是9月中旬以来的最高数字。

在这一背景下， 从周日（10月31日）开始，上海迪士尼就对工作人员和游客进行筛选检测。上海市政府表示，截至周一上午，已有近34000人接受了测试。

在官方媒体发布的一段视频中，可以看到穿着防护服的迪士尼员工，对正在观看乐园的标志性娱乐活动——城堡烟火表演的游客，进行新冠测试。所有测试都是阴性的，但受影响的游客必须至少在48小时内，避免去学校或工作地点，并接受进一步的测试。

两天前，9月底开业的北京环球影城就宣布说，在上个周末的游客中，发现新冠感染病例。

目前共有600万中国人因最新的疫情而被禁足家中，其中大部分人是北京以西1200公里处的省会城市——兰州的居民。

中国卫生部发言人周六承认，情况 "严重而复杂"，并强调说病毒流通速度很快。