北京14名独立候选人迫于压力宣布停止参选行动

北京14名宣布以独立候选人身份参加区县人大代表选举的公民11月1日宣布，在恐惧和压力之下，考虑自身自由与生命安全，决定停止参选行动。

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这次独立参选尝试只持续了半个月。

包括709律师家属在内的14名公民10月15日宣布参加区县人大代表选举。14人中有已经第三次尝试独立参选的野靖环、王秀珍，也有2015年709律师大抓捕事件的律师家属王峭岭、李文足、刘二敏等人。当时，14名独立参选人在参选宣言中表示，作为“长期生活在最基层的公民”，他们“深感普通百姓与政府、人大、法院、检察院等部门沟通的困难“，他们希望能成为“所有选民都能随时找到”的人大代表。

不过，此后的竞选活动不仅无法展开，而且候选人面对种种恐吓和压力。14人在11月1日在退选声明中写道：自10月15日发表“独立候选人联合宣言”以来，10名候选人被警察死看死守，或者不让离开居所小区，甚至不让出门，或者被请到派出所喝茶，有人深夜被警察从家中带走旅游，有人直接遭乡政府威胁，有些派出所对参选人发出警告，凡此种种。退选声明写道，“我们万万没想到，这第三次的独立候选人参选行动，虽然不像2011年第一次被人民警察暴力镇压，也不像2016年被人民群众暴力镇压，但是，这次却让我们感到了恐惧……在这样的恐惧和压力之下，为了我们14人的人身自由和生命安全，我们宣布停止独立候选人的参选行动。”

这次独立参选活动虽然只持续了半个月，但从这半个月候选人经历的种种警告与威胁来看，也以此前2011年和2016年独立参选行动的遭遇来看，参选行动本身已经是勇气可嘉。但这次原本可以是公民践行习近平政权高调宣称的“全过程民主”理念的行动，在压力与恐惧下夭折，不能不令人怀疑所谓“全过程民主”的实质。前中共总书记赵紫阳的秘书鲍彤先生在推特平台上不无苦涩地评论说：“从公民宣布参选，到当局限制参选人行动并警告选举人不得接近参选人，到参选人被迫宣布停止参选——这就是全过程，民主的全过程，中国的民主的全过程。”