台湾学者：中俄舰队在日本选举前挑衅 成自民党最佳助选员

日本日前顺利完成众议院选举，由岸田文雄领导的自民党在众议院选举中获得过半席位（总数465席次），维持第一大党地位，加上联合执政的公明党，合计取得超过6成的席次。有台湾学者认为：中俄舰队在日本选前挑衅日本，成为自民党最佳助选员。

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台湾国策研究院11月1日上午举行“日本大选、G20与美中竞争”座谈会，就刚刚结束的日本众议院选举，新台湾国策智库研发长、日本学会理事李明峻表示：中俄舰队在10月下旬选前实施“中俄联合战略巡航”，联合通过津轻海峡和大隅海峡，虽然中方认为有助震慑美国及其地区盟友，但某程度成为自民党最佳助选员，同时日本各党几乎都对此提出批评。

李明峻指出，岸田曾强调经济国安与台海安全的战略升级，表示台湾位于民主与专制对抗的最前线，日美两国有必要就台湾有事进行联合兵推演练，这种“台湾有事，日本也无法置身事外”的论述，已成为自民党的主流观点，虽然岸田在党内被视为鸽派、自由派，但岸田在安保问题上展现对中强硬姿态。

李明峻分析，选前民调有超过9成日本民众对中国观感差，逾7成民众支持日本应该参与维持台海稳定，而日本人对台湾怀有亲近感者高达7成7，台湾人也对日本怀有亲近感者近8成，在这种情况下，短期内台日关系看不出有变坏的征兆。

台湾国策院执行长、日本学会会长郭育仁指出，“亲中在日本已没有市场”，中国及俄罗斯舰队10月中旬通过津轻海峡，如果以军事实务面观察，这项军事行动毫无意义，因为津轻海峡最窄19公里，深度400公尺、最浅不到100公尺，不利大型舰队通过，若遭攻击将毫无反击能力，此举完完全全是对日本的挑衅。

台湾民进党立委罗致政则表示，竞争是美国、中国关系的主轴，且美国不是单挑中国，而是採取多元的做法，与国际伙伴共同因应中国崛起，从日本选举结果，以及G20的氛围可以看得出来，无论是各国内部小气候、国际大气候，很多国家都支持美对中国采取强硬态度。