曾办12港人案 蔺其磊被注销律师执照 直指公权力违法

蔺其磊的律师执照被注销，是12港人案家属律师中第四名被注销执照的维权律师。2021年11月1日

再多一名接受「12港人案」家属委托的中国内地律师被注销律师执业证照，北京维权律师蔺其磊被当地司法局注销其律师执照，原因是他所属的北京瑞凯律师事务所已被注销满6个月，但仍未获新律所聘用。蔺其磊指这是当局打压维权律师的套路，而在回应另一名被注销执照的维权律师覃永沛的妻子的评论时更直言：「我们没有违法，相反是公权力在违法」，呼吁大家坦然面对一切，而他亦會就執照被註銷一事提出上诉。

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蔺其磊在其推特上发帖指，昨(10月31日)天收到司法局注销其律师执照的信函，自言「瞬间我挺直了腰杆，终于被注销了」，他续称，其实从2018年6月1日被刁难不予年度考核时，证书其实已被「注销」。他其后发文称，他的律所在2018年被官方拒绝接受年度考核，作为合伙人的蔺其磊申诉时，被司法局和律师协会互相推责，未被受理，最终在今年1月被注销律师事务所执照。他们再向北京通州区法院和市第三人民中级法院提控，亦不获受理。其间，蔺其磊曾获新的律师事务所聘用，并把劳动合同寄给司法局，但当局同样不回应不处理，然后在到期时便注销其执照，直言这是当局打压人权律师的套路。

为此，当他看到司法局在10月25日发出的信函中表示，如果蔺其磊不服决定，可在限期前向北京市政府申请行政复议或者向该市通州法院提起行政诉讼时，「我轻蔑地笑了」。他形容，自己已经「初步丧失对法律的信心」，但律师证注销的一事，他还是要上诉，他向本台解释：「一个是为了记录一下维权的事项，第二个也更加的去揭示他们依法治国的虚假。」

他又说：「无耻的行为，连法律都没法阻挡它，而且法律还为其站台护航，我辈又奈如何！长发披肩法仍羞，平心不改续揭丑！」

在蔺其吕于推特发帖后，两年前被当局拘捕的维权律师覃永沛的妻子发推声援他，并指责当局两年间是在「原地打圈圈」。蔺其磊则回复称「我们没有违法，相反是公权力在违法」。他更在推特账号中表明，自己虽是中国大陆律师，但坚持做到「不为公权唱赞歌，誓为苍生扶正义」。

「12港人案」是指12名港人偷渡到台湾途中被中国海警截获并拘捕事件，而蔺其吕接受了香港大学学生郭子麟的家属委托，但遭中国公安拒绝，当局更为12名港人安排官方代表律师。其后，受家属委托被公安约谈施压，其中6位退出；拒绝退出的维权律师卢思位、任全牛和袭祥栋，其律师执照今年1月被当局注销。