第二届岸田内阁将于11月10日杨帆

由于在日本众议院选举日本自民党获得安定多数议席，共获261议席，与其联合执政的公明党获得32议席，执政党开始准备第二次岸田内阁的开始。政府和执政党预计在11月10日召开临时国会，重新进行首相指名选举，岸田文雄将当选101代首相，当天，第二次岸田内阁扬帆。

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11月1日上午，岸田首相出席了在党总部召开的临时党务干部会议。在开会之前，他在党总部对记者说，“执政党能够在选举中赢得多数席位，我感到信心十足，我想在国会运营中积极活用我们在议会中的力量。”

对于在小选区中落选，又在比例代表选举中“复活”的自民党干事长甘利明的处遇，他说，“我们会商谈。我会在最后决定。”虽然他在比例代表选中复活，但现职干事长在小选区中落选对于自民党是一个重大打击。

岸田首相会在11月1日作出最终决定。其他党内高官可能会因更换人员而有所变动。至于大臣们，由于第一届岸田内阁于10月4日刚刚就职，基本上打算全部连任。

岸田首相于1日下午与公明党代表山口举行党的领导人会议，以确认自公联合政府的延续。之后，岸田首相出席在党总部举行的新闻发布会，总结众议院选举并说明未来政府的基本政策。

同时，自民党和公明党的干事长及国会对策委员会委员长也在11月1日下午在国会开会，就他们预计在11月10日召开的临时国会与在野党展开协调。

在10月4日召开的日本众参两院正式会议上的首相提名选举中，自民党总裁岸田文雄当选日本1885年内阁制度开始以来，从第一任首相伊藤博文开始算起的第100代首相。 不过，由于岸田文雄在上任10天后就在10月14日解散了众议院，众议院选举将于10月31举行，第100代首相的任期就是日本1885年内阁制度开始以来任期最短的首相，此次岸田当选后，成为101代首相。