美再度援赠台湾150万剂莫德纳疫苗今日抵台

图为华航一架波音777型货机载运美国捐赠给台湾的250万剂莫德纳疫苗，于美东时间19日上午从田纳西州的曼菲斯机场起飞，预计台北时间20日抵达台湾。

美国再度援赠150万剂莫德纳疫苗给台湾，北京时间今天(1日)下午1时43分已经运到台湾桃园机场，台湾疫情中心指挥官陈时中与美国在台协会(AIT)台北办事处处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）在机场迎接。连同上次美国捐赠台湾的250万剂，总计美国已经援赠台湾400万剂莫德纳疫苗。

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台湾总统府发言人张惇涵表示，今年6月，当台湾面临疫情严峻挑战之际，美国以迅速行动捐赠台湾250万剂莫德纳疫苗，就像及时雨，大力协助台湾度过艰困挑战。

他说，在防疫团队的努力，全民团结防疫，与民主伙伴相继驰援下，台湾的疫情已经趋缓，并获得有效控制；目前台湾第一剂疫苗涵盖率超过70%，第二剂已经超过30%。此刻，美国政府再次伸出援手，对提升台湾整体社会保护力，将有大幅帮助。

台湾疫情中心预估，今年年底，台湾第一剂涵盖率可达7成5、第二剂涵盖率可望达到6成。

不过官方也透露，目前台湾疫情虽然控制得宜，但因Delta变异株仍在国际间流行，还有流行性更强的新型变异株在境外移入的病例中验出，因此台湾的边境管制措施仍须要维持。

目前台湾疫情趋缓，本土病例几乎已经消失，很多场合已经可以不必戴口罩，餐厅用餐也恢复正常，明天起，室内外唱歌(KTV等)都可以不戴口罩，人民生活上的不便已大幅减少，但搭乘大众交通工具仍需强制戴口罩。

这150万剂疫苗在美国启运之前，台湾驻美代表萧美琴亲自到肯塔基州的路易维尔（Louisville）机场签收并送机。代表处发表声明指出，美国总统拜登在9月的全球新冠疫情峰会中重申，美国将带领全球在世界各地击退疫情，并号召各国支持全球接种疫苗。台湾从今年5月面临严峻的疫情以来，已经获得美国、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克及波兰捐赠疫苗，台湾会牢记来自国际友人的温暖支持，并承诺持续与美国及全球伙伴并肩合作，消除疫情，重建美好世界。

美国在台协会(AIT)则在脸书贴文表示，这150万剂疫苗的捐赠，展现美国对台湾的承诺。并说，台湾是个具有活力的民主社会，美国重视的伙伴及可信任的朋友。