美日加驻港公司呈下跌趋势 美资驻港总部较国安法前跌一成 欧洲反升

中港两地政府均以驻港外资公司数目创新高作为《港区国安法》的实施并未影响香港的营商环境的证据，但香港统计处的最新报告显示，总数创新高是因为中资企业涌入所致，而美资、日资及加拿大公司的数目均呈下跌趋势，但欧洲公司的数目则上升1.8%，只是仍未回复到2019年中时的水平。

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报告以今年6月1月作为统计日期，有9049间公司受访，是近五年新高，但当中以香港作为地区总部的公司总数则呈下跌趋势，今年只有1457间，较去年减少47间，减幅为3.1%；相关就业人数有16.1万人，按年减少9%。当中，美资公司虽然仍以254间保持外资中最多以香港作为地区总部的冠军，但已较国安法即将生效的去年6月大减28间，减幅达10%；而其数目更是创十八年新低，接近2003年的242间公司数目水平。有关数目的变化较2019年反修例为甚，当年6月，以香港为地区总部的美资企业有278间，到了2020年，美资企业数目反而轻微增至282间，但国安法后，则大减一成。

相反，中资以香港作为地区总部的企业数目则创新高，以252间排在第二位，只是比美国少两间；两国分别占整体公司数目逾17%；而日资公司则以210间维持排第三位，但已较去年跌约7%。

另外，若以外资以香港作为地区总部、地区或当地办事处的公司数目合计，则中资公司以2080间远远抛离排第二位的日本(1388间)及季军的美国(1267间)。中资公司的「地区办事处」数目虽不及日本(423间)多，但其「当地办事处」数目大增至1451间，以致中资成为最多公司在港的国家，占整体数目的23%；日资占15.3%，美资占14%。

欧洲五国、台湾驻港公司不跌反升

欧洲方面，在进入前十五位的七个欧洲国家计算，欧洲企业的数目有2173间，按年升1.8%；但未回复2019年6月时的2212间。在七国中，法国和瑞典共有9间公司撤出香港；而德资公司则较去年多了18间，达到418间公司，差不多回到2019年水平；而排在增加公司数目次位的瑞士，其公司数目更是自2017年以来便一直上升，未有受反修例运动和国安法影响，最新公司数目是263间；以新增公司数目由高至低排列，其次是意大利(共182间)、荷兰(共186间)及英国，后者只增加两间公司，但总数仍有667间。

有趣的是，台港之间虽然政治关系紧张，但公司数目不跌反升，今年多了7间公司来港设办事处，令总数达364间，占整体4%，排第八位。有关数目已超越2019年反修例运动前的339间，直追2018年的371间。

不少经济学者均已指出，随着中港加强融合，经贸往来增加，中资公司来港设立公司或办事处的数目持续上升属正常情况。