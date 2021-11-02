中国商务部鼓励民众储备生活必需

在中国正努力应对新一轮新冠疫情之际，中国商务部周一（11月1日）下发通知，鼓励家庭做生活必需品的储备，因应日常及突发情况需要。

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商务部网站周一晚间发布《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，要求“家庭储备一定数量的生活必需品，以满足日常生活和突发事件的需要。”

法新社报道指，该通知没有具体说明发出这一要求的原因，也未说明中国是否面临粮食短缺威胁。通知还呼吁各地方要支持鼓励农业生产和及供应流动，保障肉类及粮油蔬菜的库存，确保价格稳定。

在2020 年初中国新冠疫情处于高峰期时，因对多个地区封禁隔离及高速公路被封而导致供应链中断。随着明年 2 月北京冬奥会的临近，官方担心爆发新疫情，对几周来多地散发的确诊病例采取了严格措施。目前中国已有600 万人被封禁，其中主要集中在西北部城市兰州。

周二官方公布最近24小时新增感染 71 例，周一该数字时 92 例，是自 9 月中旬以来出现的最高病例数。

报道还提及，因去年夏天中国遭遇洪水，农业受损而导致粮食价格攀升。中国是世界上最大的食品进口国，而这也使其粮食供应容易受到外交局势的影响，报道提及中国目前正与美国、加拿大和澳大利亚等主要供应国处于外交紧张。

据中国媒体周一援引官方数据指，十月份中国28 种食品价格较上个月上涨了 16%。

去年，中国国家主席习近平曾号召民众节约粮食，谴责食物浪费行为。

商务部周一的通知引发猜测，周一“环球时报”总编胡锡进发文呼吁舆论不要对其内容解读“歪了”，文中提到有舆论将这一储备要求与当前台海紧张局势相联，暗示当局在为开战筹谋，以这种方式释放台海局势可能突变。胡批评这一解读是敏感时期舆论的“放大镜效应”所致，而他认为加强抵御、缓冲季节性以及灾害造成供应紧张的常备能力才是商务部通知的本意。