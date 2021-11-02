中国教育部提醒赴美留学生注意安全风险

中国教育部今天发布消息，指美方已在8月启动专项行动，强化对中国赴美留学的理工科人员审查力度，提醒赴美留学生注意安全风险。

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中央社报道，消息是中国教育部留学服务中心的微信公众号2日发布的。

这篇文章说，今年8月上旬，美国海关与边境保护局（CBP）启动专项行动，强化对中国赴美留学的理工科人员审查力度，重点关注持有赴美学生签证（F1签证）的科学、技术、工程、数学类中国留学人员。

文章称，至今，多名已获得美国政府签发的合法签证的中国留学生在入境美国时遭美方人员滋扰、盘查，部分留学人员甚至以莫须有的罪名被拒绝入境遣返回国。同时，部分中国留学人员离境回国时遭美执法人员盘查，被没收个人电子设备事件仍有发生。

这篇文章还提醒赴美留学生要遵守美国大学相关规定，及时认真查看校方有关信件邮件并按要求及时回应，以免学业受阻。

在此之前，教育新闻网站The Pie News曾报导，纽约州立大学水牛城分校一些学生9月28日接到这所学校的国际生服务处的电邮，其中表示由于收信人未能及时向校方提交I-94表格副本，校方已不再认可他们的留学生身分，也就是这些学生的F-1签证即日起失效的原因。

报导引述一家留学业者说，这次事件可能是美国单一大学最大规模的一场“集体劝退”。受影响学生约37人，开学仅一个月他们就面临强制驱离。校方强调相关处置合情合理。中国驻纽约总领事馆已介入协调。