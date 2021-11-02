中国进口阿富汗松子 合作迈出第一步

美国撤出阿富汗之后，国际社会关注中国大陆是否填补当地权力真空。阿富汗向大陆出口的首批共四十五吨松子一日运抵上海，中阿双方高度评价，强调“松子空中走廊”是两国友谊“重要纽带”。外媒形容，这是中国助力阿富汗复兴的第一个指标。

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综合外电报导，这是神学士夺取政权后，阿富汗首次向中国出口松子。神学士政府发言人卡里米表示，这批松子的出口是喀布尔和北京最近“广泛良好讨论的结果”。未来几天，两国双边贸易的其他领域也将取得进展。

据报导，运送这批松子的包机于当地时间十月卅一日自喀布尔起飞前，阿富汗官方还特地举行欢送仪式，除阿富汗代副总理哈纳菲率神学士官员出席外，中国驻阿富汗大使王愚也代表中方出席，一同宣布开启“松子空中走廊”。

卡里米表示，阿富汗希望这种商业活动能继续，并促进阿富汗与中国的贸易关係。而松子的出口，尤其标志著两国关系新的良好开端。王愚则透过推特说，阿富汗的国际货运仍受限制，但两国克服种种困难完成了货物出口。

王愚并指，“松子空中走廊”项目将在接下来数月间持续运行，预计将运送数万吨松子进入中国，为阿富汗农民带来数亿美元的收入。他强调，“松子空中走廊”是两国友谊的“重要纽带”。

中国外交部发言人汪文斌1日表示，中阿货运班列从未中断，两国农产品贸易也正在恢复，“小小松子将给中国人民带来美味，也可以为阿富汗带来外汇收入，缓解当地大批农民的生计困难”。他还说，“松子空中走廊”是两国人民友谊源远流长、两国经贸合作稳步发展的缩影和写照。

他并指，当前阿富汗仍面临严峻的人道主义危机和经济困难，中方已宣布向阿富汗提供两亿元人民币的紧急人道主义援助，首批援助物资也运抵喀布尔。中方将继续在力所能及的范围内向阿富汗人民提供支持和帮助。