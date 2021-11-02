COP26

北京称COP26没给习近平视频发言的机会

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Le président Xi Jinping en visioconférence dans la salle média de la COP15 de Kunming le 12 octobre 2021
Le président Xi Jinping en visioconférence dans la salle média de la COP15 de Kunming le 12 octobre 2021 © AFP - STR
作者： 法广
5 分钟

全球领导人目前聚集在苏格兰的格拉斯哥，参加COP26气候峰会。中国外交部11月2日表示，中国国家主席习近平没被给在COP26气候峰会发表视频讲话的机会，不得不以书面声明的方式在大会上致辞。

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中国目前是全球第一大碳排放国，中国领导人既没有亲自到场出席，也没有通过视频形式参加，引发热议。习近平11月1日通过发表书面声明向大会致辞。他在声明中没有提供额外承诺，而是敦促各国信守承诺，“加强互信与合作”。

 

11月2日，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上，被问及习近平为何没有以视频连线的方式参加，汪文斌回答说：“据我了解，会议主办方没有提供视频与会方式。”

据路透社报导，一位英国政府发言人表示，英国希望领导人亲自到场参加COP26，因此领导人不能通过视频连线形式参加。他们只能提供录制的讲话或声明。

气候观察人士担心，习近平的缺席意味着中国不准备在这次峰会中提供更多让步。但北京则表示，在过去一年中方已经做出了多项重大承诺。

拜登10月31日表示，他对中国国家主席习近平既没有出席G20峰会也没有参加气候峰会感到失望。“谈到失望，失望来自于俄罗斯，不仅包括俄罗斯还有中国，基本上没有做出任何承诺来应对气候变化。人们感到失望情有可原。我自己都感到失望。”他说。

白宫国家安全顾问杰克‧沙利文（Jake Sullivan）1日在空军一号上对记者说，北京是否履行应对气候危机的责任，不应该与美中关系挂钩。

华盛顿多次敦促北京将两国冲突与气候变化合作分开。但中方拒绝接受。美国气候特使约翰‧克里（John Kerry）9月份访华期间，中共要求美方改变其在其它问题上的对华立场，从人权到台湾问题，并称美国在其它问题上谴责中方的同时就不能指望合作。

克里当时警告中方说，应对气候变化的努力不应被当作“地缘战略武器或工具”，并呼吁中国采取更多行动。

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