北京称COP26没给习近平视频发言的机会

全球领导人目前聚集在苏格兰的格拉斯哥，参加COP26气候峰会。中国外交部11月2日表示，中国国家主席习近平没被给在COP26气候峰会发表视频讲话的机会，不得不以书面声明的方式在大会上致辞。

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中国目前是全球第一大碳排放国，中国领导人既没有亲自到场出席，也没有通过视频形式参加，引发热议。习近平11月1日通过发表书面声明向大会致辞。他在声明中没有提供额外承诺，而是敦促各国信守承诺，“加强互信与合作”。

11月2日，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上，被问及习近平为何没有以视频连线的方式参加，汪文斌回答说：“据我了解，会议主办方没有提供视频与会方式。”

据路透社报导，一位英国政府发言人表示，英国希望领导人亲自到场参加COP26，因此领导人不能通过视频连线形式参加。他们只能提供录制的讲话或声明。

气候观察人士担心，习近平的缺席意味着中国不准备在这次峰会中提供更多让步。但北京则表示，在过去一年中方已经做出了多项重大承诺。

拜登10月31日表示，他对中国国家主席习近平既没有出席G20峰会也没有参加气候峰会感到失望。“谈到失望，失望来自于俄罗斯，不仅包括俄罗斯还有中国，基本上没有做出任何承诺来应对气候变化。人们感到失望情有可原。我自己都感到失望。”他说。

白宫国家安全顾问杰克‧沙利文（Jake Sullivan）1日在空军一号上对记者说，北京是否履行应对气候危机的责任，不应该与美中关系挂钩。

华盛顿多次敦促北京将两国冲突与气候变化合作分开。但中方拒绝接受。美国气候特使约翰‧克里（John Kerry）9月份访华期间，中共要求美方改变其在其它问题上的对华立场，从人权到台湾问题，并称美国在其它问题上谴责中方的同时就不能指望合作。

克里当时警告中方说，应对气候变化的努力不应被当作“地缘战略武器或工具”，并呼吁中国采取更多行动。