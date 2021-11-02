展示「我要真普选」旗幡也被指煽动 四长者被捕

香港刑事罪行条例中的煽动罪日益具有中国刑法中的寻衅滋事罪的功效，四名长者疑因在旺角竖立「我要真普选」和写上「撑自由、反恶法」的黄伞而被警方以涉嫌干犯煽动意图罪拘捕，他们在被扣查三十多小时后，于今(2日)日中午前获得保释候查，须定期向警署报到。

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一群在2014年雨伞运动中成立的「旺角鸠呜团」(取普通话的「购物」谐音)成员，在万圣节晚上，于旺角西洋菜南街竖起「我要真普选」的直幡，不久，便有警员上前截查，根据「鸠呜团」上载脸书的片段显示，昵称「钱姨」的女士与警员理论，其后从袋中拿出写有「撑自由、反恶法」的黄伞。约二十分钟后，该名女士和名叫「吴伯」的男子被拉上警车载走，其后，一名坐轮椅人士亦被警员带走。据了解，「钱姨」即人民力量成员钱宝芬。

警方表示，警员前(10月31日)晚于旺角巡逻期间，发现三男一女怀疑展示附有煽动字眼的横额，截查期间，一名女子情绪激动，并展示附有「我要真普选」等煽动字眼的物品，引来至少三十人聚集。被捕人士年龄介乎61岁至85岁，涉嫌干犯煽动意图罪，其中一名被捕人士身上更被搜出一幅涉嫌违反《港区国安法》的「易拉架」(伸缩性海报展示架)。据了解，该「易拉架」写有「光复香港 时代革命」及「五大要求、缺一不可」的反修例运动口号。被捕人士一直被扣留调查，直至今晨才获准与律师会晤。

警方今日中午前表示，所有被捕人已获准保释候查，该名62岁男子须于本月上旬向警方报到，其余被捕人士须于本月下旬向警方报到。